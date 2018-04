10 filmes com cara de Sessão da Tarde para ver na Netflix

Cada filme tem sua função para o espectador: fazer pensar, ensinar fatos históricos, assustar, dar medo, fazer chorar de emoção ou simplesmente esvaziar a cabeça de forma divertida ou levinha. Estes últimos, com cara de Sessão da Tarde (da Rede Globo), são ideais quando precisamos esquecer das preocupações por algumas horas, para depois retomar a vida com mais ânimo. Selecionamos dez deles que estão disponíveis na Netflix, para você poder ver sempre que quiser. Divirta-se!

Casa Comigo? (2010)

Aproveitando uma tradição irlandesa que determina que nenhum homem pode recusar um pedido de casamento feito no dia 29 de fevereiro, Anna (Amy Adams) viaja dos EUA à Irlanda para ficar noiva do namorado, Jeremy (Adam Scott). Claro que, para o filme ser legal, tudo tem que dar errado. Uma tempestade desvia o voo, ela vai parar do outro lado da Irlanda e acaba atravessando o país com Declan (Matthew Goode), um cara meio grosso, mas muito verdadeiro, que contrata para fazer seu transporte. Já dá para imaginar que esses dias ao lado dele balançam as convicções românticas de Anna, né? Uma graça de filme!

Encontros e Desencontros do Amor (2014)

Esta não é uma comédia romântica tradicional. Na verdade, é uma tiração de sarro muito espirituosa das comédias românticas e uma crítica à destruição de pequenos negócios pelas grandes corporações. Molly (Amy Poehler) é dona de uma loja de doces pequenas e charmosa, daquelas em que a gente gosta de ficar horas e horas. Só que um conglomerado comercial coloca o negócio dela em risco. Para acelerar o processo, mandam até ela Joel (Paul Rudd), um representante da empresa poderosa. O “problema” é que eles se apaixonam. E é tão, mas tão engraçado que o filme passa voando.

Eu Queria Ter a Sua Vida (2011)

A grama do vizinho sempre parece mais verde, não é verdade? Era assim com Dave (Jason Bateman) e Mitch (Ryan Reynolds), amigos de infância com vidas muito diferentes. Enquanto Dave é um executivo casado e pai de três filhos, Mitch é um ator solteirão que só quer saber de farra e muitas mulheres nas horas livres. Depois de uma noite de bebedeira, eles começam a falar sobre como gostariam um de ter a vida do outro enquanto fazem xixi em uma fonte – que é uma fonte dos desejos e atende os pedidos deles. Então a mente de Dave acorda no corpo de Mitch e vice-versa e a diversão (para nós, não para eles) está garantida.

How Sarah Got Her Wings (2015)

Depois de morrer em um acidente 12 dias antes de Natal, Sarah (Lindsay Gort) chega à recepção do Céu e tem certeza de que entrará com todas as honras, pois sempre foi certinha, voluntária de causas nobres e que só pratica boas ações. Mas, para seu espanto, seu nome não está na lista de entrada imediata: o que está reservado para ela é a chance de voltar à Terra como anjo e ajudar uma alma em necessidade a se encontrar na vida – no caso, é seu ex, Jordan (Derek Theler). O detalhe é que ela terá que correr contra o tempo, pois se ele não entrar nos eixos até o Natal, ela não poderá entrar no Céu.

Mudança de Hábito (1992)

Para uma cantora de cassino em Nevada, até que a vida de Deloris (Whoopi Goldberg) é tranquila. Tudo muda quando, sem querer, ela vê um dos funcionários do cassino ser assassinado pelo dono do local, Vince (Harvey Keitel). Apesar de ter um namorico com Deloris, Vince é um embuste e encomenda a morte dela, por medo que ela o denuncie à polícia. Tarde demais: ela já contou tudo o que viu e entrou em um programa de proteção à testemunha. O disfarce escolhido para ela pelo FBI é o de freira em um convento na Califórnia. Ela se torna a maestrina do coro das freiras e elas até fazem uma apresentação para o Papa, não sem no meio disso rolarem todas as confusões possíveis e ela até escapar de ser assassinada porque está vestida de freira e os capangas de Vince são muito religiosos.

O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997)

É bem provável que você já tenha visto este filme até mais de uma vez, mas nunca é demais rever uma das comédias românticas mais importantes da nossa época. Julianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) são amigos desde sempre e combinaram que, se não casassem com outras pessoas até os 28 anos, casariam os dois. Assim, quando ele liga para ela nos últimos meses dos 27 anos, ela tem certeza de que é para eles marcarem a grande data. Mas não é nada disso: a ligação é para convidá-la para ser madrinha de seu casamento com a Kimberly (Cameron Diaz). Frustrada porque percebeu que é apaixonada por Michael, Julianne decide ir para estragar tudo e impedir o casamento. Mas Kimberly é tão querida e o amor dos dois é tão sincero que não é tão simples assim para Julianne.

Os Fantasmas Contra-Atacam (1988)

Um super clássico da comédia sempre é bem-vindo! Aqui, Frank (Bill Murray) é o executivo de uma grande emissora de TV e também um desses chefes que todo mundo detesta: sempre cobrando resultados inalcançáveis e sempre fazendo todo tipo de baixaria para ter audiência. Quando ele decide colocar em prática um de seus planos mais odiosos – obrigar os funcionários a apresentarem “A Christmas Carol” ao vivo na noite do dia 24 de dezembro, sem pensar que eles gostariam de passar a noite de Natal com a família e os amigos –, recebe a visita de um amigo já morto, Lew (John Forsythe), que anuncia que os três fantasmas do Natal irão visitar Frank. O do passado e o do presente mostrarão como ele se tornou essa pessoa horrorosa, e o do futuro lhe dará uma chance de se redimir. Tirando as partes em que a gente sente raiva por ele ser um chefe tão péssimo, é um filme em que rimos do começo ao fim.

Paul – O Alien Fugitivo (2011)

Gosta de comédia nonsense? Então este filme é para você! Os amigos britânicos Graeme Willy (Simon Pegg) e Clive Gollings (Nick Frost) aproveitam uma viagem aos EUA, cujo objetivo era participar de uma comic con, para procurar a lendária Área 51 do exército americano. No caminho acabam encontrando Paul, um alienígena com a voz de Seth Rogen que escapou da base militar e está sendo perseguido pelo agente Zoil (Jason Bateman). Ele só quer pegar sua nave e voltar para seu planeta em segurança, e Graeme e Willy farão de tudo para ajudá-lo.

Sintonia de Amor (1993)

Em um tempo em que não existiam redes sociais nem Tinder – na verdade, mal havia internet para as pessoas em geral (ela era restrita a exército e universidades no começo dos anos 1990), os programas de rádio eram uma alternativa para quem queria arrumar encontros e, quem sabe, um relacionamento. Nesse contexto, o pequeno Jonah (Ross Malinger) liga para um desses programas, o Sleepless in Seatle (que dá o título original ao filme, inclusive), para tentar conseguir uma namorada para o pai, Sam (Tom Hanks), viúvo há pouco mais de um ano. Do outro lado dos EUA, Annie (Meg Ryan) ouve exatamente este programa enquanto viaja de carro e acaba se apaixonando a ponto de ir atrás de Sam. Uma curiosidade: apesar de serem os protagonistas, Meg Ryan e Tom Hanks aparecem juntos em cena por apenas pouco mais que dois minutos.

Top Secret! – Superconfidencial (1984)

Esta comédia é uma paródia tanto dos filmes super sérios sobre a Segunda Guerra Mundial quanto de… Elvis Presley. O astro de rock Nick Rivers (Val Kilmer) vai à Alemanha Ocidental para participar de um festival de música que, na verdade, é um disfarce para um ataque a submarinos. Só que ele não sabia disso, o que gera confusão atrás de confusão. É besteirol da melhor qualidade na veia.