Finalmente divulgaram o elenco completo de “It – A Coisa: Capítulo 2”

Em 2017, um dos filmes que mais se destacaram, com certeza, foi “It – A Coisa“, o remake do clássico de terror baseado no livro de Stephen King que leva o mesmo nome fez muito sucesso. E isso deixou os fãs mais felizes, pois como no livro e na série que foi ao ar nos anos 1990, o filme vai ganhar uma continuação.

No conto original, há uma passagem de tempo de 27 anos na qual reúne todos os personagens adultos e é exatamente essa história que será contada no segundo longa, com atores adultos que interpretarão todos os integrantes do Clube Dos Perdedores.

E, nesta semana, finalmente foi divulgada a escalação do elenco principal da trama, que conta com nomes já conhecidos como Jessica Chastain e James McAvoy. Ah, o intérprete do palhaço assassino continua sendo Bill Skarsgård.

Confira a lista completa!

Beverly Marsh

–

A única menina do grupo, que antes era interpretada por Sophia Lillis, agora será vivida por Jessica Chastain.

Bill Denbrough

–

O protagonista do primeiro filme era interpretado por Jaeden Leiberher e agora será James McAvoy, na versão adulta.

Richie Tozier

–

O boca suja do grupo, interpretado por Finn Wolfhard, será Bill Hader em sua versão adulta.

Ben Hanscom

–

O aluno novo que entrou para o grupo era Jeremy Ray Taylor e agora será Jay Ryan.

Mike Hanlon

–

Mike será vivido por Isaiah Mustafa, antes era Chosen Jacobs.

Eddie Kaspbrak

–

Jack Dylan Glazer vivia o menino que no segundo filme será interpretado por James Ransone.

Stanley Uris

–

Andy Bean será Stanley Uris, vivido por Wyatt Oleff no primeiro filme.

Com estreia marcada para 5 de setembro de 2019, “It – A Coisa: Capítulo 2” mostra que 27 anos depois todos seguiram com suas vidas, morando em lugares diferentes, mas uma ligação acaba forçando todos a se reunirem novamente.