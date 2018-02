Finalmente saíram os horários dos shows do Lollapalooza 2018

Qualquer pessoa que já foi para um festival de música e precisou correr de um palco a outro como se sua vida dependesse disso sabe como a escalação dos horários dos shows pode ser cruel. E não tem jeito, em certos momentos da vida, como esse, será preciso fazer uma difícil escolha.

Para ajudar nessa triste tarefa, o Lollapallooza 2018, que acontece em 23, 24 e 25 de março de 2018, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, liberou nesta terça-feira (27) o horário de cada atração e, obviamente, para alguns fãs, as notícias não são nada boas.

Por exemplo, em 23 de março, primeiro dia do evento, os fãs de Zara Larsson que também curtem o Chance the Rapper vão precisar fazer uma maratona caso queiram ver o final da apresentação de um ou de outro. Confira toda a programação do dia:

Para o sábado, dia 24, a grande decisão será entre The National ou Mano Brown. Confira toda a programação do dia:

No domingo, dia 25, a decisão fica para quem curte The Killers tanto quanto o Wiz Khalifa. Confira toda a programação do dia: