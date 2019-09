Fofo demais! Jacob Tremblay está crescendo rápido e arrasando na comédia

Jacob Tremblay já nos fez chorar – muito! – em duas ocasiões: quando o conhecemos em “O Quarto de Jack” e depois em “Extraordinário”. O garoto é, sem dúvida nenhuma, um dos atores mais talentosos de sua geração, pois consegue transparecer muita emoção na tela. Nas filmagens de “O Quarto de Jack” ele tinha recém completado 8 anos, dá para acreditar?

Agora, a gente tem a oportunidade de ver um Jacob mais crescidinho – e igualmente fofíssimo. Em seu mais novo filme, “Bons Meninos”, ele é um garoto descobrindo como as coisas funcionam na adolescência – sim, o ator está prestes a completar 13 anos!

Essa é a primeira vez que o ator emplaca um trabalho cômico no cinema e, olha, “Bons Meninos” está mandando bem. O filme estreou nos Estados Unidos em meados de agosto e tem feito uma boa bilheteria. Só no fim de semana de estreia, arrecadou 21 milhões de dólares – superando o valor estimado do custo total do filme, que é de 20 milhões. Já no fim de semana passado, ficou em terceiro lugar dentre as maiores bilheterias americanas desse período.

No longa, Jacob e outros dois amigos estão naquela fase em que se recusam a serem chamados de crianças, mas ainda mantém uma boa dose de inocência. Quando os três têm a oportunidade de ir à “badalada” festa de um colega de escola, isso passa a ser o grande acontecimento de suas vidas. Só que agora eles têm uma árdua missão: aprender a beijar.

Os outros nomes do trio são os atores Keith L. Williams e Brady Noon, que, apesar de pouco conhecidos por trabalhos anteriores, também estão mandado muito bem em cena – como você pode ver no trailer abaixo. Aqui no Brasil, o filme estreia no dia 28 de novembro.