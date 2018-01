Foto de menino em Copacabana viraliza e gera polêmica na internet

Bastou o fotógrafo carioca Lucas Landau, que cobriu a virada do ano no Rio de Janeiro a mando da Agência Reuters, compartilhar em seu perfil do Facebook a imagem de um garoto sozinho na água, durante a festa de Réveillon de Copacabana, que uma polêmica se instaurou no universo online.

Na foto, divulgada no último dia de dezembro, um garoto sem camisa está em primeiro plano, olhando atentamente para o céu iluminado pelos fogos – enquanto isso, ao fundo, uma multidão se abraça celebrando a chegada de 2018. Em sua página, Landau fez um post assumindo o caráter interpretativo da cena – e pedindo para que, se por acaso alguém souber quem é o menino, avisá-lo.

Já nos comentários, tanto da publicação no Facebook, quanto de um post no Instagram de Landau, várias pessoas começaram a discutir sobre qual seria o real sentido do clique. Ao todo, entre elogios e críticas, já são mais de 50 mil diferentes reações em ambas as redes sociais – além de quase sete mil compartilhamentos.

copacabana beach, 2018 A post shared by Lucas Landau (@landau) on Dec 31, 2017 at 8:54pm PST

Alguns classificaram a cena como a “foto de 2018”, mesmo que o ano tenha apenas acabado de começar. Muitos pararam para enaltecer o talento, o olhar e a sensibilidade do fotógrafo. Outros atribuíram a ela uma simbologia representativa da desigualdade existente no nosso país – o que causou ainda mais barulho, já que a discussão tem tudo a ver com a questão do preconceito racial ligado a estereótipos.

“Acho incrível o fato de todos já acharem que o garoto é de rua, não tem pais, é favelado… Sentirem pena só pela cor do garoto que nem conhecem e que o fotógrafo nem explicou quem é, talvez nem ele saiba. É um grande preconceito, mas nos faz refletir…” – comentou uma usuária do Instagram.

Na mesma linha de pensamento, outra internauta postou: “Não sei quem é, nem o que aconteceu, mas reparei que toda vez que veem um menino preto, enxergam alguém sem futuro, um morador de rua, um ladrão. Às vezes é só um menino assistindo os fogos, olhando o ano novo chegar”.

A usuária Mayara Assunção também fez um post em seu Facebook, expondo sua opinião sobre o buzz em torno da imagem:

E você, o que achou da foto?