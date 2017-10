Fotógrafo registra pessoas que combinam com quadros em museus

Stefan Draschan é um fotógrafo austríaco que adora museus. Em um de seus projetos mais impressionantes, ele clicou momentos exatos em que visitantes combinavam perfeitamente com a arte exposta.

O artista visitou museus em Paris, Viena e Berlim e esperou pacientemente até que seus modelos aparecessem com roupas, acessórios, estampas, cores e formas que harmonizassem com as obras. As imagens até parecem milimetricamente ensaiadas, mas elas foram feitas sem que os indivíduos fotografados percebessem a presença de Stefan.

O projeto “People Matching Artworks“ (Pessoas Combinando com Obras de Arte, em tradução livre) tem um resultado ímpar, repleto de arte, metalinguagem e bom humor. Confira!

#peoplematchingartworks #photography #photooftheday #starrynight #vincentvangogh #museedorsay #paris #contemporaryart #stefandraschan #gesamtkunstwerk A post shared by Stefan Draschan (@stefandraschan) on Oct 9, 2017 at 12:44am PDT

#peoplematchingartworks #photography #photooftheday #contemporaryart #stefandraschan #museum #museumbarberini #potsdam #gesamtkunstwerk #kennethnoland A post shared by Stefan Draschan (@stefandraschan) on Jul 3, 2017 at 6:45am PDT

#peoplematchingartworks #photography #photooftheday #gesamtkunstwerk #berlin #stefandraschan A post shared by Stefan Draschan (@stefandraschan) on Mar 20, 2017 at 7:16am PDT

#peoplematchingartworks #photography #photooftheday #gesamtkunstwerk #stefandraschan #berlin #museum #style #contemporaryart #ernstludwigkirchner A post shared by Stefan Draschan (@stefandraschan) on Feb 18, 2017 at 9:06am PST

#peoplematchingartworks #photography #photooftheday #sandrobotticelli #contemporaryart #gesamtkunstwerk #berlin #museum #stefandraschan A post shared by Stefan Draschan (@stefandraschan) on Jan 31, 2017 at 2:42pm PST

#peoplematchingartworks #photography #photooftheday #claudemonet #museedelorangerie #paris #contemporaryart #stefandraschan #gesamtkunstwerk A post shared by Stefan Draschan (@stefandraschan) on Oct 8, 2017 at 1:18am PDT