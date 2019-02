Frozen 2 ganha primeiro trailer e Elsa está mais determinada do que nunca

Apaixonados pela rainha do gelo, preparem-se! Nesta quarta-feira (13), o primeiro trailer de “Frozen 2 – Uma aventura congelante” foi divulgado e nele, Elsa aparece mais determinada do que nunca.

Ao que tudo indica, e como a diretora Jennifer Lee afirmou em uma entrevista à Variety, a nova trama será ainda mais épica que a primeira e levará Anna e a irmã para longe do reino de Arendelle.

Jennifer confirmou também que quatro novas canções aparecerão no filme e que uma delas é a continuação de uma das músicas do primeiro filme. Seria de “Let it Go”? Não se sabe ainda.

Quem também está ansioso para o retorno de Olaf, Kristoff e Sven pode se animar, pois eles marcarão presença na nova história.

Nos Estados Unidos, a estreia foi antecipada uma semana e deve chegar nos cinemas em 22 de novembro deste ano. Já no Brasil, ela continua prevista para o dia 2 de janeiro de 2020.

Confira o trailer: