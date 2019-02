‘Frozen 2’ nem estreou ainda e já está batendo recordes

Na última quarta-feira (13), os fãs de Elsa foram presenteados com um prévia de “Frozen 2″. A novidade animou tanto os apaixonados pela rainha do gelo que o trailer quebrou um recorde e se tornou o mais visto em 24 horas entre todos os filmes da Disney.

A produção, que deve chegar aos cinemas em janeiro de 2020, superou “Os Incríveis 2” e já foi visto por 116,4 milhões de pessoas.

Ainda que o número seja surpreendente, já era esperado com o histórico de prêmios e lucro na bilheteria. No ano de lançamento, 2013, o primeiro filme da trama arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente e levou, no Oscar, como melhor filme de animação e melhor canção com “Let it Go”.

No novo trailer, ainda não se sabe qual será o exato foco da animação, mas, pelo visto, Elsa e Anna estarão mais juntas do que nunca em uma aventura que as levarão para longe de Arendelle.