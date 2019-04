Funko lança bonecos “realistas” de O Rei Leão e parece que ninguém gostou

‘O Rei Leão‘ surpreendeu a todos com o trailer mais recente, que nos mostrou como os personagens realmente ficaram no live-action. A internet ficou eufórica e as opiniões se dividiram a respeito das mudanças em relação ao original. Agora, os internautas estão debatendo sobre outra novidade que surgiu.

Na tarde desta segunda-feira (15), a Funko anunciou sua mais nova linha de bonecos Pop! do filme da Disney. São noves bonecos que representam alguns dos principais personagens, como Simba, Timão e Pumba. Mas parece que as pessoas não gostaram muito do design deles, não.

Os comentários dos fãs nesse post da Funko no Twitter demonstram que a galera não aprovou o visual dos colecionáveis. Algumas pessoas acharam que os bonecos estão “feios”, enquanto outras disseram que eles parecem “do mal”!

Veja alguns deles:

(Não. Eu não gosto disso)

They all look freaking evil — Natalie Sanders (@TheNatalieS) April 15, 2019

(Eles todos parecem muito do mal)

I’ve never been more terrified of some pops — Jazmin (@sherberttlemon) April 15, 2019

(Eu nunca estive tão aterrorizado com alguns Pops)

What's up with the eyes — Aaron.Coe (@aaroncoe28) April 15, 2019

(O que há com os olhos deles?)

this is terrifying — 𝐤𝐚𝐭𝐢𝐞 (@stormbornjedi) April 15, 2019

(Isso é aterrorizante)

I hate them — 𝐌𝐫. 𝐅𝐫𝐨𝐬𝐭 (@mr_ifrost) April 15, 2019

(Eu odiei eles)

E você, o que achou dos bonecos?