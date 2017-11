Ator de “Game of Thrones” é atração principal da CCXP

Nikolaj Coster-Waldau que interpreta um dos personagens mais adorados de “Game of Thrones”, Jaime Lannister, estará presente na Comic Con Experience, em São Paulo.

O ator é um dos convidados do evento e participará de painéis sobre a amada série da HBO, e também se encontra com os fãs nos dias 08, 09 e 10 para tirar fotos e dar autógrafos.

Leia Também: ‘Stranger Things’: atriz mirim foi pressionada a beijar em cena

A CCXP vai acontecer no mesmo espaço dos anos anteriores, na São Paulo Expo, e contará com a presença de outros famosos como Danai Gurira, a Michonne de “The Walking Dead” e atriz de “Pantera Negra”, Alicia Vikander, estrela de “Tomb Rider”, e Natalia Tena, da saga “Harry Potter” e “Game of Thrones”. Além de quadrinistas como Joyce Chin e Nicola Scott.

A Comic Con é um evento geek norte-americano feito para os amantes de cultura pop. Lá, ocorrem lançamentos de filmes, séries, games, discussões sobre esse universo, além, é claro, da visita de grandes personalidades.

70% dos ingressos já foram vendidos, mas ainda dá tempo para comprar: a venda dos ingressos vai até dia 3 de dezembro e os preços variam de R$99,99 a R$6.999,99. O evento acontece dias 07, 08, 09 e 10 de dezembro.