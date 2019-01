Game of Thrones: primeiro teaser da temporada final é de arrepiar

Atenção, fãs de Game of Thrones: a HBO finalmente anunciou a data de estreia da oitava e última temporada da série épica. Dia 14 de abril, um domingo, é quando vamos começar a saber qual o desfecho da trama – e quem afinal vai sentar no trono de ferro. Acompanhando o anúncio da data de estreia, a HBO liberou um teaser de arrepiar. O vídeo é curtinho, tem apenas um minuto e meio, mas é cheio de pistas sobre o que vai rolar na oitava temporada.

Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) e Arya Stark (Maisie Williams) se encontram nas criptas de Winterfell e ouvem frases de familiares que já morreram, todos se referindo ao Jon. O pedido de Lyanna para o irmão Ned proteger o bebê que havia acabado de dar à luz. O desabafo de Catelyn Stark, que se culpa pela tragédia da família, por não ter amado “uma criança sem mãe”. E finalmente o próprio Ned, dizendo que Jon é um Stark – mesmo sem o sobrenome, o sangue da família corre em suas veias.

Quando os três se reúnem em frente a três estátuas, a surpresa: são eles mesmos esculpidos na pedra – entre as estátuas dos familiares mortos, três ainda vivos – mas por quanto tempo? Uma pena singela caída no chão remete a Bran Stark, o irmão que se transforma no corvo de três olhos. E então a cripta é tomada pela fumaça branca e gelada que indica que sim, meus queridos, o inverno chegou, junto com o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos.

Quem mais está contando os dias para 14 de abril?