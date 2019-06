Garfinho deve ser enaltecido por ser o personagem mais fofo de Toy Story 4

‘Toy Story 4‘ já está em cartaz em todo o Brasil e fazendo muita criança (e adulto também) rir e chorar BASTANTE com essa nova história.

O novo filme da Disney conta sobre a aparição de um novo brinquedo criado por Bonnie, o Garfinho. O pequenino não aceita a ideia de “ser um brinquedo” e, portanto, resolve fugir daquela situação. Com isso, Woody e sua trupe rapidamente arquitetam um plano de resgate de seu mais novo amigo antes que seja tarde demais.

Aqui, no MdeMulher, nós já falamos sobre o quão emocionante é o filme – inclusive ainda mais que o seu antecessor, ‘Toy Story 3‘. Hoje, iremos falar sobre o Garfinho que, por mais que seja teimoso às vezes, é a coisinha mais fofa do longa.

Garfinho vira brinquedo por acaso. Em seu primeiro dia de aula, Bonnie estava apreensiva por não saber o que fazer em meio às outras crianças. Quando a professora pede para todos juntarem as massinhas de modelar e criarem algo bacana, ela rapidamente reune as primeiras coisas que vê pela frente e cria seu mais novo melhor amigo: o Garfinho.

Não foi preciso mais do que uma bolinha de massa, dois palitos de picolé, restos de linhas de tecido e um garfo de plástico para criar um novo companheiro.

No início da história, Garfinho se mostra resistente ao fato de que ele agora é um brinquedo e não mais resto de lixo. Sua fuga traça a história e ele divide boa parte da cena com Woody. Com o passar do tempo, o personagem começa a refletir sobre sua nova condição.

A forma como esse personagem é inserido na trama é a mais doce possível. Ele é engraçado, meigo e estranhamente fofo – afinal, é um garfo. Com certeza, sua aparição enriquece a narrativa e faz o coração do público derreter. Até mesmo os personagens à sua volta se sentem acarinhados pela sua personalidade.

Outros novos personagens que também brilham

Das novas aparições, não só Garfinho roubou a cena. Gabby Gabby, a vilã do filme, cativa o espectador com o tempo. Apesar de ser maléfica no início, suas motivações acabam fazendo com que você simpatize com a personagem.

Quem também brilha é a dupla de amigos Patinho e Coelhinho. Eles são hilários – diga-se de passagem – e conseguem entreter facilmente por horas. Os personagens vivem no parque de diversões, local visitado por Bonnie e seus pais.

Além de Garfinho, grande parte do humor de ‘Toy Story 4’ fica por conta de Patinho e Coelhinho. Além de Garfinho, grande parte do humor de ‘Toy Story 4’ fica por conta de Patinho e Coelhinho.

E por último, Duke Caboom, personagem sobre o qual não tínhamos muita informação através dos trailers e teasers de ‘Toy Sory 4’. Ele é um piloto de brinquedo conhecido por ser aquele que salta mais alto do que todos os outros em sua motocicleta .

Duke possui uma história profunda e trabalhada no filme, revelando seu papel e sua relação com a criança à qual ele pertencia. Sua personalidade exibida e extrovertida ganha a atenção do público assim que o vemos pela primeira vez.