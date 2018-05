Quem foi Georges Méliès, homenageado com o primeiro Doodle em 360º

Georges Méliès foi um cineasta e ilusionista francês que é considerado pioneiro no uso dos efeitos especiais no cinema. Se hoje você vibra com cenas incríveis em filmes como “Vingadores” ou “Star Wars“, tudo começou com esse francês que ousava fazer experiências com filme na época em que o cinema estava ainda engatinhando.

Natural, então, que o Google tenha escolhido homenageá-lo com o primeiro Doodle feito em realidade virtual e 360º. Ao clicar no logo da página principal do Google nesta quinta-feira (3), é possível assistir a um romântico curta de animação de 2 minutos, em que um ilusionista vai atrás da Rainha de Copas, em uma aventura pelo espaço e pelo oceano.

O filme faz referência às diversas técnicas desenvolvidas por Méliès, como duplicações e duplas exposições em filme. Ele filmava a mesma cena diversas vezes no mesmo filme, e assim conseguia fazer o efeito de que o personagem estava em dois lugares ao mesmo tempo; ou então pausava a filmagem e retirava um objeto de cena, fazendo parecer que havia desaparecido. Truques que, na época, foram revolucionários.

Dentre os filmes mais famosos de Méliès estão “Le voyage dans la Lune”, de 1902, e “Voyage à travers l’impossible”, de 1904, duas histórias fantásticas inspiradas em obras de Julio Verne.

Trecho de “La Voyage dans la Lune”, em que Méliès usa o truque para fazer o personagem desaparecer da cena Trecho de “La Voyage dans la Lune”, em que Méliès usa o truque para fazer o personagem desaparecer da cena

Como assistir ao Doodle de Géorgès Mélies em VR/360º

Para ter a experiência completa do vídeo em realidade virtual e 360º, o ideal é ter um Google Cardboard ou um DayDream View, acessórios que são feitos para assistir aos vídeos nesse formato. Assim, o usuário tem uma experiência mais imersiva, e para navegar pelas diversas áreas do vídeo basta mexer a cabeça para um lado ou outro.

Outra opção é baixar no celular Android ou Apple o aplicativo Google Spotlight Stories, plataforma de histórias imersivas do Google que permite assistir ao filme com qualidade total, usando ou não os óculos de realidade virtual. Para navegar pelo vídeo, basta mexer o celular.

O aplicativo do YouTube para celular também faz mais ou menos a mesma função. E, claro, você pode assistir no computador, mas aí a navegação pelo vídeo tem de ser feita usando o mouse.