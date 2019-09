Gillian Anderson interpretará Margaret Thatcher em The Crown

A próxima temporada de The Crown se passará na década de 60, os espectadores serão introduzidos a uma Elizabeth II mais velha, vivida agora por Oliva Colman, vencedora do Oscar por sua interpretação da rainha Anne em A Favorita. A produção tem tudo para impressionar os fãs da família real, e a Netflix já está correndo com a continuação.

A sequência da série ocorrerá nos anos 70, a qual além de contar com a participação de Lady Di (interpretada por Emma Corrin) também introduzirá os fãs à icônica figura inglesa que assumiu a liderança da oposição ao governo de Elizabeth. Também conhecida como Dama de Ferro, Margareth Thatcher será interpretada por Gillian Anderson, famosa por seu trabalho em Arquivo X, Deuses Americanos e Sex Education.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk — The Crown (@TheCrownNetflix) September 7, 2019

O Deadline já havia dado a informação em janeiro, mas a confirmação oficial só veio agora, junto com uma declaração da atriz: “Estou muito animada em me juntar ao elenco e equipe de The Crown, tendo a oportunidade de interpretar uma mulher tão complicada e controversa. Thatcher foi sem dúvidas formidável, mas vou aproveitar a chance de explorará-la além da superfície e, se me atrevo dizer, me apaixonar por um ícone que, seja amada ou odiada, definiu uma era.”

A terceira temporada de The Crown estará disponível a partir do dia 17 de novembro deste ano. Mal podemos esperar!