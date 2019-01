Glenn Close fez o discurso mais impactante da noite

Glenn Close tem uma carreira de dar inveja. Ela, com mais de 40 anos de profissão, possui um currículo diverso, já tendo trabalhado em vários projetos de TV e cinema. No entanto, apesar de ter sido indicada inúmeras vezes para a categoria, jamais havia recebido o prêmio de Melhor Atriz – Drama. Isso mudou no Globo de Ouro de 2019.

Ela venceu pelo filme “The Wife”, no qual sua personagem passa a questionar as escolhas e sacrifícios que fez para apoiar a carreira do marido.

A atriz mal conseguia acreditar que seu nome tinha sido anunciado e caminhou para o palco visivelmente emocionada. A reação da plateia não poderia ser outra a não ser aplaudir a veterana de pé.

Mas a melhor parte ainda estava por vir. Glenn foi a dona do discurso mais importante da noite, que combinou palavras sobre sua bela trajetória e bastante empoderamento feminino.

“Penso em minha mãe, que foi submissa ao meu pai a vida toda. Aos 80 anos, ela me disse, ‘sinto que não conquistei nada’. Isso não estava certo. Esperam que, nós mulheres tenhamos filhos e nos casemos, tenhamos algum parceiro. Mas temos que encontrar nossas realizações. Temos que realizar nossas vidas. Seguir nossos sonhos. Nós temos que dizer: eu sou capaz disso e tenho o direito de fazer isso. Quando eu era pequena eu me sentia como Muhammed Ali, que estava destinado a ser um boxeador. Eu sabia que estava destinada a ser uma atriz. Em setembro, irei completar 45 anos de carreira e não posso imaginar uma vida mais maravilhosa.”

A vencedora ainda demonstrou apoiar suas colegas de profissão e homenageou as outras quatro atrizes incríveis que também concorriam na categoria: “Todas nós deveríamos estar aqui em cima juntas hoje à noite. É tudo que posso dizer”.