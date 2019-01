Globo de Ouro 2019: veja os indicados ao prêmio e as nossas apostas

No próximo domingo (06) acontece a 76ª edição da primeira grande premiação do ano, o Globo de Ouro, e nós já estamos preparados para esta cerimônia!

Para você que adora acompanhar premiações de filmes e séries, trouxemos uma lista com todos os indicados de todas as categorias, juntamente com as nossas apostas a respeito de quem vai levar as estatuetas.

Lembrando que várias dessas produções estão disponíveis aqui no Brasil para você assistir quando quiser! Vamos à lista:

CINEMA

Melhor Filme – Drama

“Infiltrado na Klan”

“Pantera Negra”

“Bohemian Rhapsody”

“If Beale Street Could Talk”

“Nasce uma Estrela”

–

Nossa aposta: ‘Pantera Negra’

Sucesso absoluto e a segunda maior bilheteria de 2018, ‘Pantera Negra’ já provou sua qualidade pela repercussão das críticas e dos fãs. O filme fala não só do lado heroico, mas de questões sociais e políticas, o que o faz ser um enorme concorrente nas premiações. A produção pode surpreender e conquistar essa categoria de peso.

Melhor Filme – Musical ou Comédia

“Podres de Ricos”

“A Favorita”

“Green Book: O Guia”

“O Retorno de Mary Poppins”

“Vice”

–

Nossa aposta: ‘Vice’

O filme conta a trajetória de Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos na era George W. Bush, e seus dilemas e conquistas que remodelaram as ações do país. A produção tem grande chances de levar essa, principalmente pela esplêndida atuação de Christian Bale.

Melhor Atriz – Drama

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “Nasce uma Estrela”

Nicole Kidman, “Destroyer”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Rosamund Pike, “A Private War”

–

Nossa aposta: Glenn Close, por ‘The Wife’

Criticamente aclamada, Glenn Close conquistou seu lugar no Globo de Ouro e possivelmente conseguirá uma vaga no Oscar. A atriz interpreta uma mulher que questiona suas escolhas pessoais enquanto acompanha seu marido em uma viagem para Estocolmo, na Suécia, para receber o prêmio de Nobel de Literatura.

Melhor Ator – Drama

Bradley Cooper, “Nasce uma Estrela”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Lucas Hedges, “Boy Erased”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

John David Washington, “Infiltrado na Klan”

–

Nossa aposta: Rami Malek, por ‘Bohemian Rhapsody’

Apenas incrível. A atuação de Rami Malek como Freddie Mercury no filme autobiográfico da banda Queen é, sem dúvidas, uma das melhores coisas de 2018. O ator provou, de corpo e alma, que merece ganhar esse prêmio e estamos torcendo por ele!

Melhor Atriz – Musical ou Comédia

Emily Blunt, “O Retorno de Mary Poppins”

Olivia Colman, “A Favorita”

Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Charlize Theron, “Tully”

Constance Wu, “Podres de Ricos”

–

Nossa aposta: Olivia Colman, por ‘A Favorita’

Olivia Colman carrega o filme ‘A Favorita’ nas costas com sua atuação. A atriz já venceu dois prêmios internacionais e tem grandes chances de levar este para casa também.

Olivia surge do papel da Rainha Anne, no século XVIII, em meio à guerra da Inglaterra com a França. Ela vive um triângulo de tensões e poder com Lady Sarah (Rachel Weisz), sua amiga próxima, e Abigail (Emma Stone), sua mais nova empregada.

Melhor Ator – Musical ou Comédia

Christian Bale, “Vice”

Lin-Manuel Miranda, “O Retorno de Mary Poppins”

Viggo Mortensen, “Green Book: O Guia”

Robert Redford, “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly, “Stan & Ollie”

–

Nossa aposta: Christian Bale, por ‘Vice’

Dá pra acreditar que este é o mesmo ator do Batman da trilogia ‘O Cavaleiro das Trevas‘? Christian Bale provou seu talento e segue os moldes de Gary Oldman em ‘O Destino de Uma Nação‘. Torcemos para este prêmio e já para o Oscar também!

Melhor Diretor

Bradley Cooper, “Nasce uma estrela”

Alfonso Cuaron, “ROMA”

Peter Farrelly, “Green Book: O Guia”

Spike Lee, “Infiltrado na Klan”

Adam McKay, “Vice”

–

Nossa aposta: Bradley Cooper, por ‘Nasce Uma Estrela’

Em sua estreia como diretor, Bradley Cooper pode ser uma das surpresas da noite e levar a estatueta pelo belíssimo trabalho em ‘Nasce Uma Estrela‘, que foi aclamado pelo público.

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams, “Vice”

Claire Foy, “First Man”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “A Favorita”

Rachel Weisz, “A Favorita”

–

Nossa aposta: Rachel Weisz, por ‘The Favourite’

Mesmo que Emma Stone esteja concorrendo na mesma categoria pelo mesmo filme, Rachel Weisz tem um gostinho de “quero mais” que pode ser decisivo na hora da contagem dos votos.

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, “Green Book: O Guia”

Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”

Adam Driver, “Infiltrado na Klan”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

–

Nossa aposta: Mahershala Ali, por ‘Green Book: O Guia’

Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2017, Mahershala Ali pode repetir a dose e consagrar seu prêmio no Globo de Ouro por essa performance muito bem avaliada (e quem sabe mais tarde no Oscar também).

Melhor Roteiro

Barry Jenkins (“If Beale Street Could Talk”)

Adam McKay (“Vice”)

Alfonso Cuaron (“Roma”)

Deborah Davis and Tony McNamara (“The Favourite”)

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (“Green Book: O Guia”)

Nossa aposta: Barry Jenkins (‘If Beale Street Could Talk’)

Barry Jenkins estruturou a trama desse filme com muita eficácia e merece o destaque.

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“Capernaum”

“Girl”

“Never Look Away”

“ROMA”

“Shoplifters”

–

Nossa aposta: ‘ROMA’

Grande filme dos últimos tempos, o longa da Netflix ‘ROMA’ promete chegar com tudo e garantir seu prêmio aqui – já visando o Oscar.

Melhor Animação

“Os Incríveis 2”

“Ilha dos Cachorros”

“Mirai”

“WiFi Ralph: Quebrando a Internet”

“Homem-Aranha no Aranhaverso”

–

Nossa aposta: ‘Os Incríveis 2’

‘Os Incríveis 2’ tem tudo para levar essa e é muito mais que merecido.

Melhor Trilha Original

Marco Beltrami, “Um Lugar Silencioso”

Alexandre Desplat, “Ilha de Cachorros”

Ludwig Göransson, “Pantera Negra”

Justin Hurwitz, “O Primeiro homem”

Marc Shaiman, “O Retorno de Mary Poppins”

Nossa aposta: Ludwig Göransson, por ‘Pantera Negra’

Ludwig foi aclamado pela crítica e tem chances de levar a melhor nessa categoria.

Melhor Música

“All the Stars”, “Pantera Negra”

“Revelation”, Boy Erased

“Girl in the Movies”, “Dumplin”

“Shallow”, “Nasce uma Estrela”

“Requiem for a Private War”, “A Private War”

Nossa aposta: Shallow, de ‘Nasce Uma Estrela’

Grande hino emocionante de 2018, “Shallow” traz o que há de mais doce, poderoso e sentimental nas vozes de Lady Gaga e Bradley Cooper.

TV

Melhor Série – Drama

“The Americans”

“Bodyguard”

“Homecoming”

“Killing Eve”

“Pose”

–

Nossa aposta: ‘Pose’

Não só pela temática LGBT, mas pelo grande trabalho que o diretor Ryan Murphy (o mesmo de ‘American Horror Story‘) executou. ‘Pose’ merece, de longe, esse prêmio pela sua excelência.

Melhor Série – Musical ou Comédia

“Barry”

“Kidding”

“The Good Place”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

–

Nossa aposta: ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

A cena do ano passado deve se repetir e consagrar a série como vitoriosa.

Melhor Série Limitada ou Filme para TV

“The Alienist”

“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

“Escape at Dannemora”

“Sharp Objects”

“A Very English Scandal”

–

Nossa aposta: ‘Sharp Objects’

A série de 8 episódios da HBO impressionou com seu suspense e thriller psicológico. Torcemos muito para que leve.

Melhor Ator em Série – Musical ou Comédia

Sacha Baron Cohen, “This is America”

Jim Carrey, “Kidding”

Michael Douglas, “The Kominsky Method”

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

–

Nossa aposta: Bill Hader, por ‘Barry’

A série recebeu muitas críticas positivas e o ator é cotado para conquistar a vitória nessa grande categoria.

Melhor Atriz em Série – Musical ou Comédia

Kristen Bell, “The Good Place”

Candice Bergen, “Murphy Brown”

Alison Brie, “Glow”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Debra Messing, “Will & Grace”

–

Nossa aposta: Rachel Brosnahan, por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ é uma série que cresceu muito no conceito do público e a atriz principal, que interpreta uma aspirante à comédia, pode levar essa categoria.

Melhor Atriz em Série – Drama

Caitriona Balfe, “Outlander”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Julia Roberts, “Homecoming”

Keri Russell, “The Americans”

–

Nossa aposta: Elisabeth Moss, por ‘The Handmaid’s Tale’

A história deve se repetir e, assim como ano passado, Elisabeth Moss deve receber o prêmio pelo papel no mínimo admirável.

Melhor Ator em Série – Drama

Jason Bateman, “Ozark”

Stephan James, Homecoming”

Billy Porter, “Pose”

Richard Madden, “Bodyguard”

Matthew Rhys, “The Americans”

–

Nossa aposta: Billy Porter, por ‘Pose’

Nossa torcida é para Billy, que realizou um trabalho espetacular em seu papel na série.

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV

Antonio Banderas, “Genius: Picasso”

Daniel Bruhl, “The Alieniest”

Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Benedict Cumberbatch, “Patrick Melrose”

Hugh Grant, “A Very English Scandal”

–

Nossa aposta: Antonio Banderas, por ‘Genius: Picasso’

Simplesmente genial!

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV

Amy Adams, “Sharp Objects”

Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”

Connie Britton, “Dirty John”

Laura Dern, “The Tale”

Regina King, “Seven Seconds”

–

Nossa aposta: Amy Adams, por ‘Sharp Objects’

Seu papel marcante da jornalista Camille Preaker é memorável e digna de premiação.

Melhor Ator Coadjuvante em Série, Série Limitada ou Filme para TV

Alan Arkin, “Kominsky Method”

Kieran Culkin, “Succession”

Edgar Ramirez, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Ben Whishaw, “A Very English Scandal”

Henry Winkler, “Barry”

–

Nossa aposta: Henry Winkler, por ‘Barry’

A ótima performance do ator na série deve levá-lo ao prêmio da categoria.

Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Série Limitada ou Filme para TV

Alex Bornstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Patricia Clarkson, “Sharp Objects”

Penelope Cruz, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Thandie Newton, “Westworld”

Yvonne Strahovski, “The Handmaid’s Tale”

–

Nossa aposta: Yvonne Strahovski, por ‘The Handmaid’s Tale’

Yvonne não só aprofundou sua personagem, como também cortou o coração dos fãs da série com sua atuação. Está na hora de receber a devida recompensa.