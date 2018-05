Gloria Maria diz ter “batido” Gretchen: “Eu sou a rainha dos memes”

Gloria Maria já provou várias vezes ser uma pessoa incrivelmente engraçada e fácil de brincar. E não decepcionou de forma alguma, quando, com muito humor, foi convidada para participar do Prêmio Risadaria, premiação que, segundo o criador Paulo Bonfá, se tornou o maior festival de humor do mundo.

O evento aconteceu no Ibirapuera, São Paulo, nesta terça-feira (08), e premiou os melhores do humor, sejam eles do rádio, teatro, TV ou até youtube. O apresentador foi Fabio Porchat, mas quem roubou a cena mesmo foi a jornalista!

Ao apresentar o prêmio de “Melhor Comédia do Cinema”, Gloria aproveitou para brincar com o público e relembrar de seu meme mais icônico. “Eu sou a rainha dos memes, é fumando um, descendo a montanha-russa. Eu dou muita risada. Bati a Gretchen”, ela brincou enquanto a platéia aplaudia.

Para quem não lembra, esse é o meme: