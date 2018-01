Grammy 2018: veja como e onde assistir na TV e online

O Grammy é a grande celebração da música norte-americana e, em 2018, a festa promete ser muito especial: são comemorados 60 anos do prêmio. O evento, que vai rolar neste domingo (28), no Madison Square Garden, em Nova York, promete várias surpresas incríveis.

Leia Mais: Grammy 2018: veja os indicados ao maior prêmio da música

A começar pela lista de shows, cheia de gente legal! De Lady Gaga a Bruno Mars, Cardi B e Kendrick Lamar, o palco vai estar mesmo cheio de estrelas. O humorista britânico James Corden, aquele do Karpool Karaoke, será o apresentador da cerimônia.

Jay Z, com oito, e Kendrick, com sete, lideram a lista de indicações. E, ó, conselho de amiga: se for assistir, se prepara porque a festa tem em média TRÊS HORAS de duração.

Abaixo, a gente explica direitinho como e onde assistir à premiação.

Onde assistir?

Se você tem TV a cabo, o Grammy 2018 será transmitido pela TNT, que começa a exibir o conteúdo da premiação a partir das 22h30 de domingo, no horário de Brasília. Além disso, na internet, o evento terá transmissão simultânea pela plataforma de streaming TNT GO.

Domingas Person é a escalada deste ano para comentar a festa e, claro, os vencedores.

E o tapete vermelho?

Como de costume, sim, o canal pago E! vai exibir todos os bafos e looks do tapete vermelho. Desde o início da tarde eles vão fazer uma espécie de contagem regressiva para a festa, mas somente a partir das 20h30 que começa o tradicional “Ao Vivo do Tapete Vermelho”, apresentado por Giuliana Rancic e Ryan Seacrest. Ah, e não esquece de, às 22h30, trocar para a TNT, hein?!

Quem vai cantar?

A lista é beeem longa, viu? Confira os artistas já confirmados:

Lady Gaga

Kesha

Alessia Cara

Bruno Mars

Cardi B

Miley Cyrus

Childish Gambino

DJ Khaled

Elton John

Kendrick Lamar

Little Big Town

Patti LuPone

Rihanna

Pink

Sam Smith

SZA

U2

Eric Church

Logic

Maren Morris

Ben Platt

Bryson Tiller

Luis Fonsi

Daddy Yankee

Chris Stapleton

Sting

Quem está concorrendo?

GRAVAÇÃO DO ANO

Redbone – Childish Gambino

Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

The Story of O.J. – Jay-Z

Humble – Kendrick Lamar

24K Magic – Bruno Mars

ÁLBUM DO ANO

Awaken, My Love – Childish Gambino

4:44 – Jay-Z

DAMN. – Kendrick Lamar

Melodrama – Lorde

24K Magic – Bruno Mars

MÚSICA DO ANO

Despacito — Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber (Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason “Poo Bear” Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton)

4:44 — Jay-Z (Shawn Carter & Dion Wilson)

Issues — Julia Michaels (Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen)

1-800-273-8255 — Alessia Cara

That’s What I Like — Bruno Mars (Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip)

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

MELHOR PERFORMANCE POP SOLO

“Love So Soft” — Kelly Clarkson

“Praying” — Kesha

“Million Reasons” — Lady Gaga

“What About Us” — P!nk

“Shape Of You” — Ed Sheeran

MELHOR PERFORMANCE POP DE DUO OU GRUPO

“Something Just Like This” — The Chainsmokers & Coldplay

“Despacito” — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

“Thunder” — Imagine Dragons

“Feel It Still” — Portugal. The Man

“Stay” — Zedd & Alessia Cara

MELHOR ÁLBUM VOCAL POP

Kaleidoscope EP — Coldplay

Lust For Life — Lana Del Rey

Evolve — Imagine Dragons

Rainbow — Kesha

Joanne — Lady Gaga

÷ (Divide) — Ed Sheeran

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

“Get You” — Daniel Caesar Featuring Kali Uchis

“Distraction” — Kehlani

“High” — Ledisi

“That’s What I Like” — Bruno Mars

“The Weekend” — SZA

MELHOR MÚSICA DE R&B

“First Began” — PJ Morton, songwriter (PJ Morton)

“Location” — Alfredo Gonzalez, Olatunji Ige, Samuel David Jiminez, Christopher McClenney, Khalid Robinson & Joshua Scruggs,

“Redbone” — Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

“Supermodel” — Tyran Donaldson, Terrence Henderson, Greg Landfair Jr., Solana Rowe & Pharrell Williams, songwriters (SZA)

“That’s What I Like” — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip,

MELHOR ÁLBUM URBAN CONTEMPORÂNEO

Free 6LACK — 6LACK

“Awaken, My Love!” — Childish Gambino

American Teen — Khalid

Ctrl — SZA

Starboy — The Weeknd

MELHOR ÁLBUM R&B

Freudian — Daniel Caesar

Let Love Rule — Ledisi

24K Magic — Bruno Mars

Gumbo — PJ Morton

Feel The Real –Musiq Soulchild

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

“Bounce Back” — Big Sean

“Bodak Yellow” — Cardi B

“4:44” — Jay-Z

“HUMBLE.” — Kendrick Lamar

“Bad And Boujee” — Migos Featuring Lil Uzi Vert

MELHOR MÚSICA DE RAP

“Bodak Yellow” — Dieuson Octave, Klenord Raphael, Shaftizm, Jordan Thorpe, Washpoppin & J White, songwriters (Cardi B)

“Chase Me” — Judah Bauer, Brian Burton, Hector Delgado, Jaime Meline, Antwan Patton, Michael Render, Russell Simins & Jon Spencer,

songwriters (Danger Mouse Featuring Run The Jewels & Big Boi)

“HUMBLE.” — Duckworth, Asheton Hogan & M. Williams II, songwriters (Kendrick Lamar)

“Sassy” — Gabouer & M. Evans, songwriters (Rapsody)

“The Story Of O.J.” — Shawn Carter & Dion Wilson, songwriters (Jay-Z)

MELHOR PERFORMANCE DE RAP/SUNG

“PRBLMS” — 6LACK

“Crew” — Goldlink Featuring Brent Faiyaz & Shy Glizzy

“Family Feud” — Jay-Z Featuring Beyoncé

“LOYALTY.” — Kendrick Lamar Featuring Rihanna

“Love Galore” — SZA Featuring Travis Scott

MELHOR ÁLBUM DE RAP

4:44 — Jay-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Culture — Migos

Laila’s Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, The Creator

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

Emperor Of Sand — Mastodon

Hardwired…To Self-Destruct — Metallica

The Stories We Tell Ourselves — Nothing More

Villains — Queens Of The Stone Age

A Deeper Understanding — The War On Drugs

MELHOR ÁLBUM WORLD MUSIC

Memoria De Los Sentidos — Vicente Amigo

Para Mi — Buika

Rosa Dos Ventos — Anat Cohen & Trio Brasileiro

Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration — Ladysmith Black Mambazo

Elwan — Tinariwen

MELHOR ÁLBUM DANCE

Migration — Bonobo

3-D The Catalogue — Kraftwerk

Mura Masa — Mura Masa

A Moment Apart — Odesza

What Now — Sylvan Esso

Confira a lista completa no site do Grammy.