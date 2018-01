Estes foram os 11 melhores momentos do Grammy 2018

No último domingo (28) aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, a 60ª edição do Grammy Awards. Com apresentação de James Corden, a premiação, responsável por homenagear os melhores artistas do ano anterior, foi marcada por performances emocionantes de Kesha e Lady Gaga, além de revelar o grande vencedor da noite – Bruno Mars, que ganhou seis troféus.

Se por acaso você não conseguiu acompanhar o evento, muita calma. Dos melhores looks da noite aos destaques dos bastidores, passando pelas apresentações mais arrasadoras, reunimos a seguir os 11 melhores momentos do Grammy 2018.

1. A apresentação incrível – e emocionante – da Kesha

Enquanto os homens praticamente dominaram a lista de vencedores da cerimônia, Kesha subiu ao palco para cantar “Praying”, uma de suas músicas mais tocantes e simbólicas. Ao lado de grandes nomes como Cindy Lauper, Camila Cabello, Bebe Rexha, Julia Michaels e Andra Dray, ela emocionou a plateia, deu um show de girl power e fez de sua apresentação O momento inesquecível do Grammy 2018.

Após ficar afastada dos holofotes nos últimos anos, por ter sido vítima de assédio pelo produtor Dr. Luke, Kesha brilhou e entoou a canção em coro, mostrando o poder das mulheres em uma época marcada por protestos na indústria do entretenimento.

Nem a Hailee Steinfeld conseguiu segurar as lágrimas (imagina a gente):

2. Miley Cyrus apareceu deusa para cantar com Elton John

Miley Cyrus elegeu um dos looks mais lindos da noite – um longo vermelho, assinado pelo estilista Zac Posen – e parecia uma princesa da Disney! Além de acertar no visual, ela também brilhou em uma performance da música “Tiny Dancer”, cantando ao lado de, ninguém mais, ninguém menos, que Elton John.

3. Lady Gaga soltou a voz e fez todo mundo chorar

Lady Gaga mais parecia um anjo quando se sentou em um piano – com asas – para cantar os hits “Million Reasons” e “Joanne“, do álbum homônimo, lançado em 2016. Na performance intimista, dedicada à própria Joanne, sua tia, que faleceu nos anos 1970, ela falou sobre amor e compaixão e, como sempre, deu um show.

4. Blue Ivy Carter mostrou que quem manda na família é ela

A filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z foi o assunto da internet durante o Grammy – e, mais uma vez, a rainha dos memes da festa. O destaque ficou por conta da garotinha mandando os pais ficarem quietos, para que ela pudesse ouvir o discurso da Camila Cabello, além de, claro, mil e uma caras e bocas – fofíssimas.

5. Por falar em Camila Cabello, ela deu um recadinho importante para o presidente americano Donald Trump

Camila não só cantou no coral de Kesha, como também usou seu momento em cima do palco para falar sobre a questão da imigração:

“Estou aqui neste palco esta noite porque, assim como os sonhadores, meus pais me trouxeram para este país com nada em seus bolsos além de esperança. Eles me mostraram o que significa trabalhar duas vezes mais e nunca desistir. E, honestamente, nenhuma parte da minha jornada é diferente da deles. Eu sou uma imigrante cubano-mexicana orgulhosa, nascida no leste de Havana, frente a vocês no palco do Grammy em nova York, e tudo o que eu sei é que, assim como os sonhos, essas crianças não podem ser esquecidas, e vale a pena lutar por elas”.

6. Bruno Mars foi o grande vencedor da noite – levou seis troféus para casa…

Bruno Mars desbancou Kendrick Lamar e Jay-Z, levando um dos prêmios mais importantes da cerimônia, o de “Álbum do Ano”, com o disco “24K Magic“. Além disso, o cantor também venceu em outras cinco categorias, entre elas “Música do Ano”, com “That’s What I Like” e “Melhor Performance R&B”, também com “That’s What I Like”.

7. … e ainda fez uma apresentação bem anos 90 ao lado de Cardi B

Os dois apresentaram ao vivo, pela primeira vez, o remix da música “Finesse”, com direito a coreografia chiclete e looks coloridões, inspirados na década de 1990.

8. Katie Holmes e Jamie Foxx viraram nosso casal favorito

Os dois finalmente assumiram o romance publicamente – primeiro, no Clive Davis, jantar pré-Grammy e, depois, no próprio evento, onde marcaram presença juntos.

9. Rihanna cantou “Wild Thoughts” e colocou todo mundo pra dançar

Ao lado de DJ Khaled e Bryson Tiller, Riri fez sua primeira performance ao vivo da bombadíssima “Wild Thoughts”, lançada no ano passado. Com uma vibe tropical e bem à vontade, ela, como era de se esperar, foi uma das atrações mais animadas da noite.

10. Kendrick Lamar venceu quase tudo dentro da categoria Rap

Kendrick Lamar foi premiado nas categorias Melhor Clipe, Melhor Performance Rap e Melhor Música, por “Humble”, mas não foi só isso. Ele ainda venceu como Melhor Álbum de Rap, com o disco “DAMN.” e, por fim, ganhou por Melhor Performance Rap e Cantada, ao lado de Rihanna, com “Loyalty”.

“Jay para presidente!”

Kendrick também se apresentou na cerimônia, ao lado de Bono Vox e The Edge, do U2.

11. Teve “Despacito”, sim – mas sem Justin Bieber

Uma noite que celebrou os maiores sucessos musicais de 2017 não poderia passar sem “Despacito”, uma das músicas mais ouvidas pelo mundo todo no ano passado. Luis Fonsi, o grande responsável pelo hit, se apresentou ao lado de Daddy Yankee, sem a presença de Justin Bieber, que colaborou em uma das versões da música. “Despacito”, indicada em três categorias, não foi premiada em nenhuma delas – mas continua sendo um dos vídeos mais assistidos no YouTube de todos os tempos!

Se você quiser rever o Grammy 2018 na íntegra, ele será retransmitido hoje (29), a partir das 13h, pelo canal a cabo TNT.