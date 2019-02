Grammy 2019: como assistir à premiação na TV e na internet

A 61ª edição do Grammy Awards, a premiação mais importante da música, finalmente vai acontecer neste domingo (10). A noite promete render muitos looks maravilhosos das famosas e muita música boa, é claro.

Alicia Keys será a apresentadora da noite. Algumas performances já foram confirmadas, como a de Lady Gaga e Bradley Cooper cantando “Shallow“, a rapper Cardi B, e as cantoras Dua Lipa, Camila Cabello e Miley Cyrus.

Quer assistir ao evento? O canal TNT transmitirá a premiação a partir das 23h, no horário de Brasília. Haverá também a cobertura pelo aplicativo TNT GO, que é o serviço de streaming deles e que está disponível para download tanto para Android quanto iOS.

Agora se você quer acompanhar com exclusividade o tapete vermelho, basta ligar no Canal E!, que apresentará todas as estrelas que posarem para os cliques. Essa cobertura acontece às 21h.