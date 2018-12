Grammy 2019: Veja quais são os principais indicados ao prêmio

Os indicados ao Grammy 2019 foram anunciados nessa sexta-feira (7) pela Academia de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos. O evento, que está em sua 61ª edição, acontece no dia 10 de fevereiro, em Los Angeles.

Em junho os organizadores do Grammy deram uma notícia significativa: as quatro principais categorias agora contam com oito indicados, não apenas cinco, como era até então. Essa inciativa visa aumentar a diversidade na premiação. Na edição de 2018 houveram críticas a respeito do baixo número de mulheres indicadas.

Confira aqui quais são os artistas e bandas que concorrem ao Grammy 2019:

GRAVAÇÃO DO ANO

I Like It – Cardi B, Bad Bunny e J Balvin

The Joke – Brandi Carlile

This Is America – Childish Gambino

God’s Plan – Drake

Shallow – Lady Gaga e Bradley Cooper

All The Stars – Kendrick Lamar e SZA

Rockstar – Post Malone feat. 21 Savage

The Middle – Zedd, Maren Morris e Grey

ÁLBUM DO ANO

Invasion Of Privacy – Cardi B

By The Way, I Forgive You – Brandi Carlile

Scorpion – Drake

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs & Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Janelle Monáe

Golden Hour – Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By – Vários Artistas

CANÇÃO DO ANO

All The Stars – SZA e Kendrick Lamar

Bood’ UP – Ella Mai

God’s Plan – Drake

In My Blood – Shawn Mendes

The Joke – Brandi Carlile

The Middle – Zedd, Maren Morris e Grey

Shallow – Lady Gaga e Bradley Cooper

This Is America – Childish Gambino

ARTISTA REVELAÇÃO

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

MELHOR ÁLBUM DE R&B

Sex & Cigarettes – Toni Braxton

Good Thing – Leon Bridges

Honestly – Lalah Hathaway

H.E.R – H.E.R.

Gumbo Unplugged (Live) – PJ Morton

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

Long as I Live – Toni Braxton

Summer – The Carters

Y O Y – Lalah Hathaway

Best Part – H.E.R. feat. Daniel Caesar

First Began – PJ Morton

MELHOR PERFORMANCE POP SOLO

Colors – Beck

Havana – Camila Cabello

Gos Is a Woman – Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think You’re Goin?) – Lady Gaga

Better Now – Post Malone

MELHOR PERFORMANCE POP DE DUO OU GRUPO

Fall in Line – Christina Aguilera feat. Demi Lovato

Don’t Go Breaking My Heart – Backstreet Boys

‘S Wonderful – Tony Bennett & Diana Krall

Shallow – Lady Gaga e Bradley Cooper

Girls Like You – Maroon 5 feat. Cardi B

Say Something – Justin Timberlake e Chris Stapleton

The Middle – Zedd, Maren Morris e Grey

MELHOR ÁLBUM DE POP COM VOCAIS

Camila – Camila Cabello

Meaning Of Life – Kelly Clarkson

Sweetener – Ariana Grande

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Beautiful Trauma – P!nk

Reputation – Taylor Swift

MELHOR PERFORMANCE DE ROCK

Four Out of Five – Arctic Monkeys

When Bad Does Good – Chris Cornell

Made An America – THE FEVER 333

Highway Tune – Greta Van Fleet

Unconfortable – Halestorm

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

Rainier Fog – Alice In Chains

M A N I A – Fall Out Boy

Prequelle – Ghost

From The Fires – Greta Van Fleet

Pacific Daydream – Weezer

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

Be Careful – Cardi B

Nice For What – Drake

King’s Dead – Kendrick Lamar, Jay Rock, Future e James Blake

Bubblin – Anderson .Paak

Sicko Mode – Travis Scott, Drake, Big Hawk e Swae Lee

MELHOR ÁLBUM DE RAP

Invasion of Privacy – Cardi B

Swimming– Mac Miller

Victory Lap – Nipsey Hussle

Daytona – Pusha T

Astro World – Travis Scott