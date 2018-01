Grammy Awards 2018: veja a lista com todos os vencedores

E a noite de domingo (28) foi incrível para quem curte música. Em sua 60ª edição, o Grammy Awards foi mesmo um espetáculo. A festa, comandada pelo ator e comediante James Corden, rolou no Madison Square Garden, em Nova York, e foi boa. Ai, nosso !

Homenageado no Clive Davis, evento pré-Grammy, Jay-Z era o recordista de indicações por conta do álbum bombado “4.44”, seguido por Kendrick Lamar, que concorria com 7 categorias, e Bruno Mars, com seis.

Teve showzão? Óbvio! Kendrick Lamar e Lady Gaga, bem fada, abriram a noite. E ainda teve Luis Fonsi e Daddy Yanke com o hino Despacito, além de Pink, Bruno Mars e Childish Gambino, tão talentosos.

E o red carpet do Grammy é sempre aquele espetáculo, né? E assim como no Globo de Ouro, os artistas da indústria fonográfica também aderiram ao Time’s Up e ao #Metoo. Eles decidiram usar uma rosa branca como símbolo de paz, esperança e resistência, dialogando com os recentes movimentos em apoio às vítimas de assédio e abuso sexual no cinema.

Vale lembrar que o Grammy tem 84 categorias, mas apenas as 20 principais são transmitidas ao público.

Veja a lista dos ganhadores nas principais categorias AO VIVO:

Gravação do Ano

Redbone, Childish Gambino

Despacito, Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

The Story of O.J., Jay-Z

HUMBLE., Kendrick Lamar

24k Magic, Bruno Mars

Álbum do ano

“Awaken, my love!”, Childish Gambino

4:44, Jay-Z

DAMN., Kendrick Lamar

Melodrama, Lorde

24K Magic, Bruno Mars

Música do ano

Despacito

4:44

Issues

1-800-273-8255

That’s What I Like

Melhor clipe

Up All Night – Beck

Makeba

The Story of O.J. – Jay-Z

HUMBLE. – Kendrick Lamar

1-800-273-8255 – Logic feat. Alessia Cara & Khalid

Melhor artista revelação

Alessia Cara

Khalid

Lol Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

– Pop

Melhor performance solo pop

Love So Soft, Kelly Clarkson

Praying, Kesha

Lady Gaga, Million Reasons

Pink, What About Us

Ed Sheeran, Shape Of You

Melhor performance dupla/grupo pop

Something Just Like This, The Chainsmokers & Coldplay

Despacito, Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

Thunder, Imagine Dragons

Feel It Still, Portugal. The Man

Stay, Zedd & Alessia Cara

Melhor álbum vocal tradicional pop

Nobody But Me (Deluxe Version), Michael Bublé

Triplicate, Bob Dylan

In Full Swing, Seth MacFarlane

Wonderland, Sarah McLachlan

Tony Bennett Celebrates 90, (Various Artists)

Melhor álbum vocal pop

Kaleidoscope EP, Coldplay

Lust For Life, Lana Del Rey

Evolve, Imagine Dragons

Rainbow, Kesha

Joanne, Lady Gaga

Divide, Ed Sheeran

– Dance Music/Música Eletrônica

Melhor gravação dance

Bambro Koyo Ganda

Cola

Andromeda

Tonite

Line Of Sight

Melhor álbum dance/eletrônico

Migration

3-D The Catalogue

Mura Masa

A Moment Apart

What Now

– Rock

Melhor performance de rock

You Want It Darker, Leonard Cohen

The Promise, Chris Cornell

Run, Foo Fighters

No Good,

Go To War,

Melhor música rock

Atlas, Rise!

Blood In The Cut

Go To War

Run

The Stage

Melhor álbum de rock

Emperor of Sand, Mastodon

Hardwired … to Self-Destruct, Metallica

The Stories We Tell Ourselves, Nothing More

Villains, Queens of the Stone Age

A Deeper Understanding, The War on Drugs

– R&B

Melhor performance R&B

Get You

Distraction, Kehlani

High, Ledisi

That’s What I Like, Bruno Mars

The Weekend

Melhor música R&B

First Began

Location

Redbone

Supermodel

That’s What I Like

Melhor álbum R&B

Freudian

Let Love Rule, Ledisi

24K Magic, Bruno Mars

Gumbo, PJ Morton

Feel The Real, Musiq Soulchild

– Rap

Melhor performance rap

Bounce Back, Big Sean

Bodak Yellow, Cardi B

4:44, Jay-Z

HUMBLE., Kendrick Lamar

Bad and Boujee,

Melhor performance rap e cantada

PRBLMS

Crew

Family Feud, JAY-Z Featuring Beyoncé

LOYALTY., Kendrick Lamar Featuring Rihanna

Love Galore, Featuring Travis Scott

Melhor música rap

Bodak Yellow

Chase Me

HUMBLE.

Sassy

The Story of O.OJ.

Melhor álbum rap

4:44, Jay-Z

DAMN., Kendrick Lamar

Cultura

Laila’s Wisdom, Rapsody

Flower Boy, Tyler, The Creator

– Country

Melhor performance solo country

Body Like A Back Road, Sam Hunt

Losing You, Alison Krauss

Tin Man, Miranda Lambert

I Could Use A Love Song, Maren Morris

Either Way, Chris Stapleton

Melhor performance country de dupla/grupo

It Ain’t My Fault, Brothers Osborne

My Old Man, Zac Brown Band

You Look Good, Lady Antebellum

Better Man, Little Big Town

Drinkin’ Problem, Midland

Melhor Música Country

Better Man, Taylor Swift

Body Like A Back Road, Zach Crowell, Sam Hunt, Shane McAnally & Josh Osborne, songwriters (Sam Hunt)

Broken Halos, Mike Henderson & Chris Stapleton, songwriters (Chris Stapleton)

Drinkin’ Problem, Jess Carson, Cameron Duddy, Shane McAnally, Josh Osborne & Mark Wystrach, songwriters (Midland)

Tin Man, Jack Ingram, Miranda Lambert & Jon Randall, songwriters (Miranda Lambert)

– Demais categorias

Melhor álbum urbano contemporâneo

Free 6LACK

“Awaken, My Love!”, Childish Gambino

American Teen

Ctrl

Starboy, The Weeknd

Melhor álbum de música alternativa

Everything Now, Arcade Fire

Humanz, Gorillaz

American Dream, LCD Soundsystem

Pure Comedy,

Sleep Well Beast, The National

Melhor álbum pop latino

Lo Único Constante, Alex Cuba

Mis Planes Son Amarte, Juanes

Amar Y Vivir En Vivo Desde La Ciudad De México, 2017, La Santa Cecilia

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Natalia Lafourcade

El Dorado, Shakira

Melhor compilação de trilha sonora para mídia visual

Baby Driver

Guardiões da Galáxia Volume 2

Estrelas Além do Tempo: O Álbum

La La Land

Moana: As Músicas

Melhor resultado de trilha sonora para mídia visual

A Chegada

Dunkirk

Game of Thrones: Temporada 7

Estrelas Além do Tempo

La La Land

Melhor música composta para mídia visual

City of Stars, Ryan Gosling & Emma Stone

How Far I’ll Go, Auli’i Cravalho

I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker), ZAYN & Taylor Swift

Never Give Up, Sia

Stand Up For Something, Andra Day Featuring Common

Se você perdeu e tem tv a cabo, confira a reprise na TNT, na segunda (29), às 13h. E veja todos os detalhe dos premiados no site do Grammy.