A Halsey marcou dois shows no Brasil ao lado de ex-Fifth Harmony

Open bar de artistas gringas! Os fãs do pop alternativo estão em estado de graça! Lana Del Rey acabou de fazer um show lindo no Lollapalooza Brasil, Lorde já está passagem comprada para São Paulo, onde se apresenta no Popload Festival, em novembro, e agora o país recebe outra queridinha indie. A cantora Halsey, famosa pelo hit “Closer”, anunciou nesta segunda-feira (26) duas apresentações por aqui em junho – e ela não vem sozinha!

Ao lado da BFF e ex-Fifth Harmony, Lauren Jauregui, que será o show de abertura, a estrela norte-americana traz a “Fountain Kingdom/World Tour The Final Installment”, turnê com os sucessos do álbum “hopeless fountain kingdom” (é escrito em caixa baixa mesmo, tá?), que vai passar por SP, no Espaço das Américas, e Rio de Janeiro, no Vivo Rio, nos dias 6 e 7 de junho, respectivamente.

WORLDWIDE. prepare. hfktour.com A post shared by halsey (@iamhalsey) on Mar 26, 2018 at 9:02am PDT

E quem gosta da cantora já pode preparar o bolso porque os ingressos, como sempre, estão com preços bem salgados! Em São Paulo, por exemplo, os preços variam de 145 reais (meia pista) a 520 reais (inteira premium). Já no Rio, estão entre 130 reais (meia pista) e 420 reais (inteira premium e camarote A).

Já está louca para comprar? No dia 03 de abril, das 10h até às 23h59, acontece uma pré-venda exclusiva para os fãs da cantora. No dia seguinte, 04 de abril, a partir das 10h00 começam as vendas gerais por meio do site Eventim.

SERVIÇO

SÃO PAULO (SP)

Realização: Live Nation

Data: 06/06/2018 – Quarta-feira

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo/SP

Abertura dos portões: 19h

Show de abertura: 20h30

Horário do evento: 21h30

Classificação Etária: Entre 6 e 15 anos de idade, acompanhados do responsável legal. A partir de 16 anos, permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS

Pista Premium: R$ 520,00 (Inteira) // R$ 260,00 (Meia-entrada)

Pista: R$ 290,00 (Inteira) // R$ 145,00 (Meia-entrada)

Mezanino: R$ 380,00 (Inteira) // R$ 190,00 (Meia-entrada)

RIO DE JANEIRO (RJ)

Realização: Live Nation e Queremos

Data: 07/06/2018 – Quinta-feira

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Abertura dos portões: 19h

Show de abertura: 20h30

Horário do evento: 21h30

Classificação Etária: Entre 6 e 15 anos de idade, acompanhados do responsável legal. A partir de 16 anos, permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS

Pista Premium: R$ 420,00 (Inteira) // R$ 210,00 (Meia-entrada)

Pista: R$ 260,00 (Inteira) // R$ 130,00 (Meia-entrada)

Frisa: R$ 320,00 (Inteira) // R$ 160,00 (Meia-entrada)

Camarote A: R$ 420,00 (Inteira) // R$ 210,00 (Meia-entrada)

Camarote B: R$ 390,00 (Inteira) // R$ 195,00 (Meia-entrada)

Balcão: R$ 300,00 (Inteira) // R$ 150,00 (Meia-entrada)