HBO divulga novas cenas inéditas de ‘Game of Thrones’ e ‘Big Little Lies’

A HBO publicou um vídeo das estreias – muito esperadas – de 2019 em sua conta no Twitter. E adivinha? Temos cenas inéditas de ‘Game of Thrones‘, ‘Big Little Lies‘ e mais!

O vídeo reúne alguns dos principais títulos que voltarão com novas temporadas ou que terão sua estreia nesse ano.

Além de GoT e BLL, a lista conta com ‘True Detective‘, que tem sua estreia marcada para o dia 13 e 14 de janeiro (primeiro e segundo episódios, respectivamente), ‘Succession‘, ‘Barry‘ e a primeira olhada nas novas produções ‘Euphoria‘, com Zendaya, e ‘Watchmen‘.

Assista ao vídeo com a lista de produções completas:

Estamos ansiosos!