‘Homem Aranha: Longe de Casa’ tem primeiro trailer e pôster divulgados

‘Homem-Aranha: Longe de Casa‘ acaba de ganhar seu primeiro trailer e pôster oficial, ambos divulgados pela Sony Pictures nesta terça-feira (15). O filme é mais um da lista de produções da Marvel em 2019 e um dos mais esperados do ano também.

Peter Parker (Tom Holland) viaja com seus amigos para a Europa e lá ele precisará lidar com o inusitado. Duas figuras surgem para contribuir com a trama: Nick Fury (Samuel L. Jackson), que o recruta para uma missão, e Mystério (Jake Gyllenhaal), um vilão clássico dos quadrinhos, que aparece auxiliando no combate aos inimigos do Aranha – pelo menos neste primeiro teaser ele é “bonzinho”.

O trailer chama atenção pela quantidade de cenas de ação e pela história que está se montando a partir da união improvável destes personagens.

Além dos atores que marcam a tríade de heróis, o elenco ainda conta com Zendaya, Cobie Smulders, Marisa Tomei e Michael Keaton.

Assista ao trailer internacional:

A Sony ainda divulgou um segundo vídeo que tem algumas cenas inéditas que não aparecem no trailer internacional.

Veja o vídeo (sem legendas):

‘Homem-Aranha: Longe de Casa‘ chega ao Brasil no dia 4 de julho.