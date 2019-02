Homens boicotam ‘Capitã Marvel’ antes mesmo da estreia

Mais uma vez, o machismo está presente entre nós. Dessa vez, o alvo foi a atriz Brie Larson com o filme “Capitã Marvel”, que estreia dia 8 de março mundialmente e 7 de março no Brasil.

Em uma conversa com a revista Marie Clarie internacional, o veículo revelou que só conseguiu entrevistar Brie porque a atriz estava tão incomodada com a presença pequena de mulheres na cobertura de cinema que exigiu mais figuras femininas na hora das entrevistas.

“Por favor, certifiquem-se que esses convites e credenciais encontrem um jeito de chegar até jornalistas e críticos menos representados – inclusive, muitos são freelancers”, pontuou a artista.

O posicionamento de Brie fez com que alguns homens começassem a dizer que, então, ela não queria alguém como eles na cobertura do longa que é protagonista. Para boicotá-la, eles começaram a usar o “Rotten Tomatoes“, o site que reúne as críticas mais relevantes de filmes, para dar notas baixas ao longa que ainda nem sequer estreou.

Por isso, saiba que o parâmetro negativo do filme não está sendo construído por pessoas que assistiram à trama e não gostaram, mas por um posicionamento equivocado de alguns telespectadores sobre o feminismo defendido por Brie.

O único conteúdo disponível é o trailer da nova produção da Marvel. Confira: