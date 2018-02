O que ler para conhecer ainda mais o universo de Pantera Negra

É inegável que Pantera Negra é um herói importantíssimo pela representatividade. Apresentado ao público em 1966, ele foi o primeiro herói negro dos quadrinhos populares, abrindo caminho para Falcão (1969), Lanterna Verde (1971 – isso mesmo: apesar de ser interpretado por Ryan Reynolds no cinema, o Lanterna Verde original dos quadrinhos é negro) e Luke Cage (1972).

Além disso, Pantera Negra é um personagem muito legal. De parceiro do Quarteto Fantástico a astro de luz própria, o rei de Wakanda estrelou o primeiro romance gráfico da Marvel, na fase Jungle Action (você já vai entender melhor, está logo ali embaixo), e é habilidoso, inteligentíssimo, forte e tecnológico. O herói de que o mundo precisa!

Para conhecer mais a fundo este universo, o melhor caminho é o dos quadrinhos. Saiba, a seguir, quais são os dez HQs essenciais de Pantera Negra e boa leitura. Wakanda forever!

Fantastic Four #52

Foi em julho de 1966, em um HQ do Quarteto Fantástico, a primeira aparição de Pantera Negra. Até ganhar sua própria revista, ele voltou a fazer participações especiais na edição seguinte do Quarteto Fantástico (agosto de 1966) e em HQs como Fantastic Four Annual #5 (1967), Tales of Suspense #97-99 (janeiro a março de 1968, ao lado de Capitão América), The Avengers #52 (maio de 1968) e Astonishing Tales #6-7 (junho e agosto de 1971, em que lutou com o Doutor Destino).

Jungle Action #5

A primeira revista própria de Pantera Negra foi lançada em julho de 1973, na quinta edição de Jungle Action. A história, “The Day of the Man-Ape!”, era uma republicação: ela já havia aparecido em The Avengers #62 (março de 1969). Ganhou destaque porque o público já estava curtindo bem o Pantera Negra e ele merecia seu holofote particular.

Black Panther #1

A série Jungle Action começou bem, mas as vendas foram caindo e a Marvel acabou cancelando-a em novembro de 1976. Em um período curto – dois meses –, o personagem Pantera Negra foi revigorado e finalmente teve um HQ com seu próprio nome. A primeira série Black Panther teve 15 edições, publicadas entre janeiro de 1977 e maio de 1979.

Black Panther vol.2

Em julho de 1988 foi lançado a primeira edição, de uma minissérie de quatro, de Black Panther vol.2. É uma espécie de retorno de Pantera Negra depois de um hiato de nove anos, período em que em que suas histórias foram publicadas em outras HQs da Marvel.

Black Panther: Panther’s Prey – Part 1

É a primeira parte – de quatro – de um arco concebido e escrito por Don McGregor (da fase Jungle Action) e desenhado pelo artista Dwayne Turner. A série toda foi publicada entre setembro de 1990 e março de 1991.

Black Panther vol.3

Lançada em 1998, esta série do Pantera Negra deu destaque ao supervilão Erik Killmonger e a Venomm, ambos da fase Jungle Action, e a novos personagens, como Everett Ross (advogado do Departamento de Estado), Hunter (irmão de Pantera Negra) e a Rainha Justiça Divina (protegida do Pantera).

Black Panther vol.4

Repaginado, Pantera Negra voltou aos HQs próprios em abril de 2005. O volume 4 de Black Panther teve 41 edições, com a última chegando às bancas e livrarias em novembro de 2008. Para esta nova caracterização, o criador Reginald Hudlin usou como inspiração Batman, o cineasta Spike Lee e o rapper Sean Combs (que você pode conhecer como Puff Daddy ou Diddy ou P. Diddy ou Brother Love). A ideia principal aqui foi dar street cred (credibilidade das ruas) ao Pantera Negra.

Black Panther vol.5

Após um respiro breve (de apenas três meses) para o personagem, o volume 5 do HQ Black Panther foi lançado em fevereiro de 2009. Aqui foi apresentada a sucessora do Pantera Negra enquanto ele precisa se recuperar de ferimentos muito sérios: Shuri, a irmã de T’Challa.

Doomwar

Na história de seis edições publicada entre abril e setembro de 2010, Pantera Negra foi um dos protagonistas, ao lado dos amigos de longa data do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Nela, os heróis enfrentam mais uma vez o Doutor Destino.

Black Panther: World of Wakanda

Pantera Negra ficou sem HQ próprio até 2016, quando retornou na fase All-New, All-Different Marvel. Como as revistas tiveram uma recepção muito boa, mas muito boa mesmo do público, a Marvel resolveu investir em mais séries relacionadas a ele. World of Wakanda foi às bancas entre 2016 e 2017 e, além de expandir o universo de Wakanda, foi aclamada por dar destaque a novas personagens femininas. Girl power total!