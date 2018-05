Veja a lista completa de indicados ao MTV Movie & TV Awards 2018

O MTV Movie & TV Awards, premiação da MTV que contempla os melhores filmes e séries de TV do ano, vai acontecer no dia 18 de junho, nos EUA, e a lista dos concorrentes foi divulgada.

Os dois maiores destaques são “Pantera Negra” com sete indicações ao todo e “Stranger Things“, com seis indicações. A premiação será apresentada pela comediante Tiffany Haddish, garantia de boas risadas.

Confira a lista completa:

Melhor Filme

“Vingadores: Guerra Infinita”

“Pantera Negra”

“Viagem das Garotas”

“It – A Coisa”

“Mulher-Maravilha”

Melhor Performance Em Um Filme

Chadwick Boseman, por “Pantera Negra”

Timothée Chalamet, por “Me Chame Pelo Seu Nome”

Ansel Elgort, por “Em Ritmo De Fuga”

Daisy Ridley, por “Star Wars: Os Últimos Jedi”

Saoirse Ronan, por “Lady Bird – A Hora De Voar”

Melhor Série

“13 Reasons Why”

“Game of Thrones”

“Grown-ish”

“Riverdale”

“Stranger Things”

Melhor Performance Em Uma Série

Millie Bobby Brown, por “Stranger Things”

Darren Criss, por “O Assassinato De Gianni Versace: American Crime Story”

Katherine Langford, por “13 Reasons Why”

Issa Rae, por “Insecure”

Maisie Williams, por “Game of Thrones”

Melhor beijo

“Jane the Virgin”: Gina Rodriguez e Justin Baldoni

“Love, Simon”: Nick Robinson e Keiynan Lonsdale

“Jogador nº1”: Olivia Cooke e Tye Sheridan

“Riverdale”: KJ Apa e Camila Mendes

“Stranger Things”: Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown

Melhor Herói

Chadwick Boseman, por “Pantera Negra”

Emilia Clarke, por “Game of Thrones”

Gal Gadot, por”Mulher-Maravilha”

Grant Gustin, por “The Flash”

Daisy Ridley , por “Star Wars: Os Últimos Jedi”

Melhor vilão

Josh Brolin, por “Vingadores: Guerra Infinita”

Adam Driver, por “Star Wars: The Last Jedi”

Michael B. Jordan, por “Pantera Negra”

Aubrey Plaza, por “Legion”

Bill Skarsgard, por “It – A Coisa”

Melhor performance de comédia

Jack Black, por “Jumanji: Bem-Vindo À Selva”

Tiffany Haddish, por “Viagem das Garotas”

Dan Levy, por “Schitt’s Creek”

Kate McKinnon, por “Saturday Night Live”

Amy Schumer, por “I Feel Pretty”

Melhor Documentário Musical

“Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story”

“Demi Lovato: Simply Complicated”

“Gaga: Five Foot Two”

“JAY-Z’s “Footnotes for 4:44”

“The Defiant Ones”

Melhor Reality

“The Kardashians”

“Love and Hip Hop”

“Real Housewives”

“RuPaul’s Drag Race”

“Vanderpump Rules”

Melhor Time Na Tela

“Pantera Negra”: Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright

“It – A Coisa”: Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs

“Jumanji:Bem-Vindo À Selva”: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas

“Ready Player One”: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki, Lena Waithe

“Stranger Things”: Gaten MatarazzoFinn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink

Performance Mais Assustadora

Talitha Bateman, por “Annabelle: Creation”

Emily Blunt, por “Um Lugar Silencioso”

Sophia Lillis, por “It – A Coisa”

Cristin Milioti, por “Black Mirror”

Noah Schnapp, por “Stranger Things”

Melhor Luta

“Atomic Blonde”: Charlize Theron vs. Daniel Hargrave, Greg Rementer

“Avengers:Vingadores: Guerra Infinita”: Scarlett Johansson, Danai Gurira, Elizabeth Olsen vs. Carrie Coon

“Pantera Negra”: Chadwick Boseman vs. Winston Duke

“Thor: Ragnarok”: Mark Ruffalo vs. Chris Hemsworth

“Mulher-Maravilha”: Gal Gadot vs. German soldiers

Roubou A Cena

Tiffany Haddish, por “Viagem das Garotas”

Dacre Montgomery, por “Stranger Things”

Madelaine Petsch, por Riverdale”

Taika Waititi, por “Thor: Ragnarok”

Letitia Wright, por “Pantera Negra”