O Video Music Awards (VMA), da MTV norte-americana, premia os melhores videoclipes do ano e é, sem dúvida, uma das premiações mais icônicas de todos os tempos. Nem tanto pelos vencedores, mas por sempre presentear o público com performances memoráveis, como essa da Madonna e essa da Lady Gaga, e por caprichar no número de polêmicas que serão assunto por um bom tempo, como o início da treta entre Kanye West e Taylor Swift e o “twerk” da Miley Cyrus.

A edição de 2018 vai acontecer no dia 20 de agosto e, nesta segunda-feira (16), a emissora divulgou os indicados deste ano. Sem surpresas e provando o status de pessoa mais cool do momento, Cardi B foi a artista com mais nomeações, foram 10, incluindo “Vídeo do Ano”, “Artista Revelação” e “Artista do Ano”. Beyoncé e Jay Z (ou “The Carters”, como se autointitularam no novo trabalho deles) receberam 8 indicações. Na cola deles, Ariana Grande e Camila Cabello com cinco nomeações cada.

Agora, para quem apostava em Taylor Swift, que lançou o álbum “Reputation” no final do ano passado, recebendo grande destaque, vai precisar esperara mais alguns anos, já que a artista só foi nomeada em categorias técnicas. Selena Gomez, Christina Aguilera e BTS sequer foram lembrados…

Confira abaixo a lista completa de indicados

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

The Carters – “APES**T”

Childish Gambino – “This Is America”

Drake – “God’s Plan”

ARTISTA DO ANO

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

MÚSICA DO ANO

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Drake – “God’s Plan”

Dua Lipa – “New Rules”

Ed Sheeran – “Perfect”

Post Malone ft. 21 Savage – “rockstar”

ARTISTA REVELAÇÃO

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

MELHOR COLLAB

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – “Meant to Be”

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

The Carters – “APES**T”

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – “1-800-273-8255”

N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

MELHOR CLIPE POP

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

Demi Lovato – “Sorry Not Sorry”

Ed Sheeran – “Perfect”

P!nk – “What About Us”

Shawn Mendes – “In My Blood”

MELHOR CLIPE DE HIP HOP

Cardi B ft. 21 Savage – “Bartier Cardi”

The Carters – “APES**T”

Drake – “God’s Plan”

J. Cole – “ATM”

Migos ft. Drake

Nicki Minaj – “Chun-Li”

MELHOR CLIPE LATINO

Daddy Yankee – “Dura”

J Balvin, Willy William – “Mi Gente”

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

Luis Fonsi, Demi Lovato – “Échame La Culpa”

Maluma – “Felices los 4”

Shakira ft. Maluma – “Chantaje”

MELHOR CLIPE DANCE

Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

Calvin Harris & Dua Lipa – “One Kiss”

The Chainsmokers – “Everybody Hates Me”

David Guetta & Sia – “Flames”

Marshmello ft. Khalid – “Silence”

Zedd & Liam Payne – “Get Low (Street Video)”

MELHOR CLIPE ROCK

Fall Out Boy – “Champion”

Foo Fighters – “The Sky Is A Neighborhood”

Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

Linkin Park – “One More Light”

Panic! At The Disco – “Say Amen (Saturday Night)”

Thirty Seconds to Mars – “Walk On Water”

MELHOR VÍDEO COM MENSAGEM

Childish Gambino – “This Is America”

Dej Loaf and Leon Bridges – “Liberated”

Drake – ‘God’s Plan”

Janelle Monáe – “PYNK”

Jessie Reyez – “Gatekeeper”

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – “1-800-273-8255”

MELHOR FOTOGRAFIA

Alessia Cara – “Growing Pains”

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

The Carters – “APES**T”

Childish Gambino – “This Is America”

Eminem ft. Ed Sheeran – “River”

Shawn Mendes – “In My Blood”

MELHOR DIREÇÃO

The Carters – “APES**T” – Dirigido por Ricky Saix

Childish Gambino – “This Is America” – Dirigido por Hiro Murai

Drake – “God’s Plan” – Dirigido por Karena Evans

Ed Sheeran – “Perfect” – Dirigido por Jason Koenig

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton – “Say Something” – Dirigido por Arturo Perez Jr.

Shawn Mendes – “In My Blood” – Dirigido por Jay Martin

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

The Carters – “APES**T”

Childish Gambino – “This Is America”

J. Cole – “ATM”

Janelle Monáe – “Make Me Feel”

SZA – “The Weekend”

Taylor Swift – “Look What You Made Me Do”

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

Eminem ft. Beyoncé – “Walk On Water”

Kendrick Lamar & SZA – “All The Stars”

Maroon 5 – “Wait”

Taylor Swift – “Look What You Made Me Do”

MELHOR COREOGRAFIA

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

The Carters – “APES**T”

Childish Gambino – “This Is America”

Dua Lipa – “IDGAF”

Justin Timberlake – “Filthy”

MELHOR EDIÇÃO

Bruno Mars ft. Cardi B – “Finesse (Remix)”

The Carters – “APES**T”

Childish Gambino

Janelle Monáe – “Make Me Feel”

N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

Taylor Swift – “Look What You Made Me Do”