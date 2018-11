Ingressos para o Rock in Rio 2019 começam a ser vendidos; veja os preços

A partir das 19h desta segunda-feira (12), começam as vendas antecipadas dos ingressos do Rock In Rio 2019. Os preços variam entre 495 reais a entrada inteira e 247,50 reais a meia para estudantes e idosos. A compra é limitada a quatro entradas por CPF e elas podem ser adquiridas exclusivamente pelo site rockinrio.ingresso.com.

O público que garantir o bilhete hoje poderá escolher a data em que planeja ir ao evento, mas a lista de atracões ainda está incompleta. Não há previsão para o início das vendas com o line-up definitivo. Mesmo assim, quem é fã do festival costuma não perder tempo, já que os ingressos antecipados esgotaram em menos de duas horas na última edição.

A Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, vai sediar o Rock In Rio 2019 nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro. Artistas como como P!nk e bandas Imagine Dragons, The Black Eyed Peas, Iron Maiden e Muse já estão confirmados.