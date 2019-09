Ingressos para ver Backstreet Boys no Brasil já estão a venda; saiba mais

Na semana passada, os fãs de Backstreet Boys puderam sentir o coração bater mais forte ao saber que o grupo está com três shows confirmadíssimos no Brasil, em 2020. E a melhor parte é que foi preciso esperar apenas uma semana para poder comprar os ingressos. A venda começou oficialmente nesta quarta-feira (4).

O primeiro show brasileiro da DNA Tour acontece no dia 11 de março, em Uberlândia, Minas Gerais. Já o segundo é no Rio de Janeiro, no dia 13 do mesmo mês. E o último acontece em São Paulo, no dia 15 de março.

Assim como aconteceu com a turnê Nossa História, de Sandy & Júnior, clientes cartão Elo tiveram acesso à pré-venda nos dias 2 e 3 de setembro. Quem não faz parte desse grupo, pode comprar os tickets a partir desta quarta. Eles estão sendo vendidos pelo site Ingresso Rápido e também nas bilheterias oficiais das apresentações. A venda começou às 10h.

Caso você queira assistir ao quinteto, fizemos uma lista com todos os valores dos ingressos, locais dos shows e horários para facilitar a realização desse sonho.

Confira:

Local: Arena Sabiazinho

Abertura dos portões: 18h

Horário do show: 21h30

Preços:

DNA PIT: R$ 335 (meia) / R$ 670 (inteira)

Pista: R$ 310 (meia) / R$ 620 (inteira)

Cadeiras: R$ 190 (meia) / R$ 380 (inteira)

Local: Jeunesse Arena

Abertura dos portões: 18h

Horário do show: 21h30

Preços:

DNA PIT: R$ 370 (meia) / R$ 740 (inteira)

Pista Premium: R$ 345 (meia) / R$ 690 Inteira)

Pista: R$ 190 (meia) / R$ 380 (inteira)

Cadeira N1: R$ 210 (meia) / R$ 420 (inteira)

Cadeira N2: R$ 145 (meia) / R$ 290 (inteira)

Camarote: R$ 270 (meia) / R$ 540 (inteira)

Local: Allianz Parque

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Preços:

DNA PIT A: R$ 385 (meia) / R$ 770 (inteira)

DNA PIT B: R$ 385 (meia) / R$ 770 (inteira)

Pista Premium: R$ 360 (meia) / R$ 720 (inteira)

Pista: R$ 180 (meia) / R$ 360 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 240 (meia) / R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 145 (meia) / R$ 290 (inteira)

Deck: R$ 340 (meia) / R$ 680 (inteira)

*Até o fechamento desta matéria, os ingressos de São Paulo e Rio de Janeiro já aparecem esgotados pela internet. Ainda é possível comprar os de Uberlândia.