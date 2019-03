Os atores Lana Condor e Noah Centineo anunciaram no Twitter o início das gravações da sequência de ‘Para Todos os Garotos que Já Amei‘ está bem próxima de acontecer.

No tuíte, Noah escreve ‘Para Todos os Garotos que Já Amei 2, aí vamos nós’ e Lana o responde dizendo que ‘mal pode esperar para vê-lo’.

💕 i can’t wait to see ya https://t.co/yGDgvOBIrP — Lana Condor (@lanacondor) March 19, 2019

A Netflix ainda repostou no Instagram o tuíte da atriz com a frase ‘Está acontecendo’. Ninguém informou datas, mas não resta dúvidas de que as filmagens não vão demorar para acontecer e pode ser que até já tenham começado, já que esses posts aconteceram nessa segunda-feira (18).

A notícia de que uma sequência do filme seria feita rolou perto do Natal do ano passado. Lana publicou um vídeo em sua conta do Instagram no qual ela faz uma lista de presentes que quer dar para seus amigos, quando recebe uma chamada em vídeo de Noah. Logo após o diálogo, Lana afirma que a parte 2 do filme vai acontecer.

Ela ainda escreveu na legenda: “Está acontecendo! Estou muito feliz de anunciar que s sequência de Para Todos os Garotos que Já Amei virá em breve… Vamos nessa”. Logo depois, marcou a Netflix, o Noah, e Jenny Han, a criadora da série de livros que inspirou o filme.

Quem aí também está ansiosíssima para essa estreia?