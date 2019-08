Prepare-se: ‘It – Capítulo Dois’ é o filme mais assustador do ano

Um dos filmes mais esperados de 2019 estreia em 5 de setembro e estamos eufóricos com isso. Até porque trata-se de nada menos do que ‘It – Capítulo Dois‘- também conhecido como “It: A Coisa 2” (mas gente, o título certo é o outro, viu?).

A adaptação da obra de Stephen King e sequência de “It: A Coisa” está aterrorizante – e o MdeMulher já assistiu!

Nesta parte 2, os Otários retornam 27 anos depois à cidade fictícia de Derry para cumprir a promessa que estabeleceram quando crianças: impedir que Pennywise (Bill Skarsgård) realize um novo massacre.

O elenco incrível reúne nomes como James McAvoy (‘Fragmentado‘), Bill Hader (da série ‘Barry‘, da HBO) e Jessica Chastain (‘A Grande Jogada‘).

–

Olha, o que a gente viu, a gente gostou muito. O filme consegue unir humor, ação e comédia de uma maneira especular, sem contar que ficamos extremamente tensos em quase todas as cenas – e são quase 3 horas de filme que passam voando!

‘It – Capítulo Dois’ é um filme que, mesmo quem não conhece a obra, vai se sentir tentado a assistir.

Mas não se preocupe, porque falta bem pouco para o lançamento. O longa chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 5 de setembro.