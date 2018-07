Iza faz cover absolutamente incrível de “Bad Romance”, da Lady Gaga

Voz por trás do hit “Pesadão”, feito em parceria com o cantor Falcão, a carioca IZA é uma das artistas mais completas em atividade no Brasil. Ela canta, dança e performa como ninguém.

Uma das provas é o desempenho estelar dela como apresentadora do “Música Boa Ao Vivo”, atração na qual ela recebe todas as terças-feiras diversas estrelas nacionais e internacionais para, obviamente, cantar… ao vivo.

O programa, que já teve Anitta no comando e vai ao ar no canal pago Multishow, é bem produzido e é mais uma plataforma para ela mostrar como é talentosa. Ontem (03), por exemplo, mesmo com as participações de Matheus e Kauan, Joelma e Paula Mattos, o destaque mesmo ficou por conta de um cover incrível e original de “Bad Romance”, canção clássica de Lady Gaga.

Lenta e sexy, a nova versão da música ainda contou com um coral.

Assista

O

QUE

ACABOU

DE

ACONTECER?@izareal, como você faz isso com a gente logo no início do programa, mana? #MúsicaBoaAoVivo pic.twitter.com/Oh7zH5BWIl — Multishow (@multishow) July 3, 2018

Ah, ela ainda mandou outra versão sensacional de “FourFiveSecods”, musicão da Rihanna em parceria com Kanye West e Paul McCartney.

.@IzaReal, estou tendo dificuldades de superar você. Principalmente quando você canta Rihanna. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a te amar menos, mulher! #MúsicaBoaAoVivo pic.twitter.com/PTjFN9QGDj — Multishow (@multishow) July 4, 2018

Sério, se continuar assim, essa garota vai muuuuito longe.

Confira todas as apresentações no site do Multishow.