Iza está mais romântica do que nunca em novo clipe ‘Meu Talismã’

Miga, se você está precisando de uma música para acalmar o coração e sentir o amor no ar, saiba que a Iza ouviu você. Na madrugada desta sexta-feira (23), a cantora lançou oficialmente o clipe da música “Meu Talismã” no YouTube e a disponibilizou em todas as plataformas digitais.

Logo no começo do vídeo, a dona dos hits ‘Pesadão’ e ‘Dona de mim’ aparece mais poderosa do que nunca e também muito apaixonada. Junto com o ator Breno Santos, ela vive uma pequena história de amor sobre como o sentimento é construído com pequenos detalhes.

Eles curtem aquele dogão na rua, sentados em bancos de plástico, comem macarrão com salsicha à luz de velas e curtem um ao outro dentro de uma antiga loja de discos de vinil. Na letra, a cantora também brinca com as contas para pagar – que sempre chegam, queira a gente ou não: “E quando os boleto vêm, vai ficando sem um puto. Mas se a gente tem amor, a gente tá no lucro”.

O que também chama a atenção na produção é a versatilidade de Iza dentro do clipe. Tem cabelo cacheado com bastante volume, curtinho e liso – em diferentes penteados. As roupas também são lindas: ela surge com um conjunto de shorts e cropped de poá, outro em xadrez vermelho, além de se jogar no vestido coladinho ombro a ombro em um vermelho alaranjado.

Veja: