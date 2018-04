Janelle Monáe acaba de lançar um novo clipe e ele merece ser enaltecido! “Pink” é basicamente uma carta de amor às vaginas.

A música, por si só, é maravilhosa – tanto na letra quanto no ritmo – e fala de maneira figurada sobre elas mesmas… as vaginas. “Rosa como a parte de dentro da sua… baby. Rosa atrás de todas as portas… loucura. Rosa como a língua que vai lá para baixo… talvez. Rosa como o paraíso encontrado”, diz o início da letra. Como não amar?

E para quem tinha alguma dúvida quanto ao assunto sendo tratado na música, bastou assistir ao clipe para esclarecer as coisas. Janelle e suas amigas apenas usam CALÇAS DE VAGINA em cena. E elas são fantásticas!

Mas isso não é tudo, pois o clipe inteiro é muito incrível, cheio de minas negras maravilhosas – com participação da linda Tessa Thompson, atriz de filmes como Aniquilação e Thor: Ragnarok. Assista ao vídeo e se prepare para dar replay várias vezes: