Jennifer Lawrence é uma espiã russa em trailer de novo filme

Foi divulgado nesta segunda (08) o trailer completo de “Operação Red Sparrow” , filme que promete ser um prato cheio para quem estava com saudades de ver Jennifer Lawrence atuando em cenas de ação. Inspirado no livro “Roleta Russa” (“Red Sparrow”, em inglês), do ex-oficial da CIA Jason Matthews, o longa tem direção de Francis Lawrence (o mesmo de “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 e 2”) e foca na personagem Dominika Egorova, uma jovem bailarina russa que, após largar tudo, decide entrar para o mundo da espionagem.

A história é um thriller que se passa na Rússia atual, governada por Vladimir Putin, e já nas primeiras cenas do trailer podemos ver Dominika em uma conversa com a mãe doente, onde assume que irá se ausentar por um tempo. Daí em diante, o espectador tem um gostinho de como será a trajetória da moça para se tornar uma “Sparrow”, nome dado aos participantes de um programa clandestino e secreto de espionagem, que ensina pessoas a se tornarem assassinos profissionais. Entre as habilidades de um “Sparrow” estão manipulação psicológica, superação dos próprios limites e técnicas de luta – só para citar algumas.

No decorrer do vídeo descobrimos que a personagem de J. Law recebe a missão de capturar o oficial da CIA Nate Nash (Joel Edgerton), seu principal alvo – mas, após se aproximar demais dele, ela poderá ter sua carreira colocada em risco.

“Operação Red Sparrow” é da 20th Century Fox, tem estreia prevista aqui no Brasil para 1º de março e ainda conta com os atores Mary-Louise Parker (da série “Weeds”), Matthias Schoenaerts (de “A Garota Dinamarquesa”) e Jeremy Irons (“Batman vs Super-Homem: O Despertar da Justiça”) no elenco.

Confira o trailer completo: