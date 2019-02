Jeremy Scott, estilista da Moschino, ganha documentário sobre sua carreira; confira o trailer

Jeremy Scott chegou à direção criativa da Moschino no final de 2013 e, desde então, se tornou um dos estilistas mais conhecidos da atualidade. Amigo de celebridades e criador de incontáveis hits fashion, o norte-americano alçou a marca italiana ao olimpo da moda mundial. Por isso, era apenas questão de tempo até que sua trajetória ganhasse um documentário. Dito o feito: o primeiro trailer de Jeremy Scott: The People’s Designer foi divulgado nesta quarta-feira (24).

Produzido pela mesma equipe de Valentino: o Último Imperador, o filme parece focar na primeira coleção assinada por Jeremy Scott para a Moschino e sua ascensão de uma criança criada em Kansas City para uma figura fashion internacionalmente conhecida. O documentário conta com participações da família do designer e é recheado de entrevistas com supercelebridades como Miley Cyrus, Katy Perry e Rita Ora – amigas pessoais de Jeremy que tiveram importante papel na popularização da grife comandada por ele.

O documentário chega aos cinemas norte-americanos no dia 18.09 e não tem previsão de estreia no Brasil. Aguardaremos ansiosas!