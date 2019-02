Joe, Kevin e Nick anunciam retorno dos Jonas Brothers e novo single

Os nossos queridinhos voltaram! Nick, Kevin e Joe publicaram em suas redes sociais a capa do mais novo single dos Jonas Brothers e anunciaram o retorno da banda.

“Sucker” é o lead single de um possível álbum que pode não estar muito longe de ser lançado. A última vez que o grupo performou junto foi há 12 anos com o lançamento de “Kids of the Future“, canção paródia de “Kids in America“, da cantora Kim Wilde.

Confira a capa do novo single da banda:

Os meninos também participaram de um quadro do programa ‘The Late Late Show‘ em que o apresentador James Corden conversa com o trio enquanto eles dão um passeio de carro.

E os fãs da boyband ficaram como? Eufóricos!

OS JONAS BROTHERS VOLTARAM MEU DEUSSSSSSSSS EU TO PASSANDO MAAAALLLLL pic.twitter.com/r88nIvmFY5 — Giu (@badgalgiugiu) February 28, 2019

eu já tava passando mal dai acordo e vejo isso to passando mais mal aindaaaaa MANO JONAS BROTHERS EH MINHA VIDA pic.twitter.com/S0wsLNlsyF — scherbatsky (@DaniMaiuri) February 28, 2019

meu deus jonas brothers vai ter comeback???? as minhas esperanças com one direction não são em vão pic.twitter.com/sE3vp6Q8PF — ' (@twentxone) February 28, 2019

Hoje eu vou ser bem fangirl dos Jonas Brothers sim pic.twitter.com/Q0YQtzvrOu — Panfleto de Rua Ambulante (@Staufaker5H) February 28, 2019