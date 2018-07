Oba! Kristen Stewart é oficialmente a nova “pantera” do pedaço

Vai acontecer, gente. Ou melhor, já está acontecendo! O reboot no cinema do clássico “As Panteras” já teve o sinal verde da Sony, estúdio responsável, para virar realidade e o elenco babadeiro foi finalmente revelado nesta quinta-feira (26).

Dirigido por Elizabeth Banks (que também vai interpretar o papel de Bosley, o elo entre as garotas e Charlie, o misterioso chefão), o filme vai contar com Naomi Scott, também escalada para viver Jasmine no live-action de “Aladdin” da Disney, Ella Balinska, aposta britânica de apenas 21 anos, e Kristen Stewart, que dispensa apresentações, como o amado trio principal.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a fórmula vai continuar a mesma, com a diferença que, desta vez, a Townsend Agency será uma empresa de detetives com alcance global e com diversos grupos de agentes ao redor do mundo. A estreia está prevista para 27 de setembro de 2019.

Baseada em uma série de TV dos anos 1970, aquela que fez de Farrah Fawcett (e do cabelo dela!) uma estrela mundial, a franquia é mais conhecida das novas gerações pelos icônicos e deliciosamente cafonas filmes dos anos 2000. Estrelados por Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore, “As Panteras” (2000) e “As Panteras Detonando” (2003) fizeram um sucesso absurdo, viraram fenômeno pop, são até hoje clássicos da “Sessão da Tarde” e presentearam o público com cenas como essa, essa, essa e essa (que, na verdade, é de “Todo Mundo em Pânico 2”).

Essas três garotas têm um bom desafio pela frente, mas vai ser um sucesso porque não tem nada mais incrível do que um trio de mulheres poderosas chutando bundas.