Lady Gaga e Bradley Cooper fazem dueto surpresa em show

O sucesso de “Nasce uma Estrela” é inegável. O longa estrelado por Bradley Cooper e Lady Gaga conquistou 8 indicações ao Oscar e a sua canção principal, “Shallow“, concorre em 4 categorias no Grammy.

A música faz parte do repertório dos shows da cantora há um bom tempo. Mas ontem à noite tivemos uma novidade: Bradley Cooper se juntou a Gaga no palco para cantar o dueto mais amado do ano!