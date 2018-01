Lady Gaga faz apresentação emocionante no Grammy Awards. Assista

Ai, espera, caiu uma lágrima aqui. Lady Gaga, neste domingo (28), subiu ao palco do Grammy 2018, no lendário Madison Square Garden, na cidade dela natal, Nova York, para fazer uma apresentação, no mínimo, emocionante.

“Essa é para a irmã do meu pai, Joanne”, disse a cantora ao sentar num piano branco cheio de asas angelicais. A própria artista parecia um anjo. “Isso também é para o amor e compaixão, mesmo quando você não consegue entendê-los”, afirmou também.

Acompanhada do produtor Mark Ronson ao violão, ela cantou duas músicas do último álbum dela, as delicadas “Joanne” e “Million Reasons”. E arrasou demais!

No meio do show, inclusive, ainda fez uma menção ao movimento #TimesUp, que luta, entre outras coisas, contra abusos sexuais, além de promover a equidade entre os gêneros.

Lady Gaga, que já venceu seis troféus Grammy, estava concorrendo este ano nas categorias “Melhor Álbum Pop”, por “Joanne”, e “Melhor Música Pop”, por “Million Reasons”, mas perdeu ambas para Ed Sheeran.