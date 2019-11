Lady Gaga protagonizará filme sobre assassinato real de herdeiro da Gucci

Depois de arrancar o fôlego dos fãs em “Nasce Uma Estrela”, e ser indicada ao Oscar de 2018 na categoria de Melhor Atriz, Lady Gaga está com vaga garantida de volta aos cinemas. Segundo o Deadline, a cantora foi escalada para interpretar Patrizia Reggiani, a ex-mulher do herdeiro da grife Gucci, Maurizio Gucci. O longa será dirigido por Ridley Scott e contará a polêmica história do assassinato de Maurizio, crime pelo qual Patrizia foi presa.

Com uma carreira marcada pela indicação a quatro Oscars, Ridley deve assumir a direção do filme logo após a gravação de “The Last Duel” (sem nome em português ainda), com previsão de estreia para 2020 e Ben Affleck e Matt Damon no elenco.

Já as informações específicas sobre o filme com Lady Gaga são poucas. Por enquanto, o que se sabe é que a trama será inspirada no livro “Casa Gucci: Uma História de Glamour, Cobiça, Loucura e Morte”, escrito pela jornalista Sara Gay Forden.

Com o que já foi publicado sobre o assassinato é possível conhecer uma das partes mais chocantes da história. Patrizia Reggiani foi casada com Maurizio Gucci por 18 anos (de 1973 a 1991), até que ele a trocou por uma mulher mais nova. Nesse cenário, Patrizia teria começado a tramar a morte do ex-marido e contratado um atirador para cometer o assassinato.

Patrizia foi condenada a 29 anos de prisão, cumprindo apenas 18 ao ser libertada em 2016. Em alguns momentos, as duas filhas que teve com Maurizio justificaram as atitudes da mãe como consequências de um tumor que foi tirado de sua cabeça.

Não há dúvidas de que esse papel representa um enorme desafio para qualquer atriz, não é mesmo? Gaga tem aqui mais uma oportunidade de provar seu talento no cinema.

No vídeo abaixo você confere imagens de Patrizia Reggiani na vida real: