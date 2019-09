Lançamento: Amazon Prime finalmente chega ao Brasil por R$ 9,90

Para a felicidade de quem não perde a oportunidade de fazer uma comprinha pela internet, a Amazon finalmente trouxe o Amazon Prime para o Brasil a partir desta terça-feira (10), por R$ 9,90 mensalmente.

Quem assinar ao serviço terá direito ao Prime Video (o famoso serviço de streaming da marca), Prime Music, Prime Reading e Twitch Prime. Além de ter frete grátis em todos os produtos vendidos e distribuídos pela Amazon.

Também vale saber que não há um valor mínimo nas compras para que a entrega seja gratuita se for assinante. A proposta é bem diferente do que acontece com consumidores comuns – atualmente, é preciso somar no mínimo R$ 149 para o frete ser grátis.

A outra novidade incrível do combo é que, se você já for assinante do Prime Video (que custa R$ 14,90 atualmente), a mensalidade cairá para R$ 9,90 e você se tornará automaticamente um cliente Amazon Prime. Já quem assinou a plataforma de streaming na promoção de R$ 7,90 poderá escolher fazer o upgrade do pacote e também se tornar um assinante do combo de serviços.

Para quem gosta do Spotify, o Prime Music é um concorrente forte. Os assinantes terão acesso a mais de dois milhões de músicas – e sem anúncios. Também será possível criar playlists personalizadas e fazer o download delas. Entretanto, para ter acesso a mais músicas (sim, isso é possível), é preciso assinar o Amazon Music Unlimited.

Os apaixonados por leitura também têm espaço dentro da plataforma. O Prime Reading tem uma pré-seleção de livros grátis para os assinantes poderem baixar, além de ter também títulos de revistas brasileiras, como Veja e Claudia.

E se você é gamer e pensou que a Amazon havia esquecido de você, nada disso. O Twitch Prime é a assinatura que permitirá ganhar itens dentro de jogos específicos como GTA, Call of Duty: Black Ops 4 e Apex Legends disponíveis na própria plataforma de jogos chamada Twitch. Além de ter direito a assinatura de um mês dentro de algum canal do streaming de games.

*Esta reportagem inclui um link para assinatura do Prime, para facilitar sua vida. Se você fizer a assinatura por esse link, podemos receber uma comissão.