Lançamentos da Netflix: 35 filmes e séries chegam ao catálogo em julho

O mês das férias escolares já está aí e nada melhor do que colocar as séries em dia. Ou quem sabe, maratonar aqueles filmes que estão na sua lista de espera há um tempo e descobrir novas atrações fresquinhas. E em julho, a Netflix tem muitas novidades para você.

35 filmes e séries vão entrar no catálogo da plataforma de streaming. Dentre os destaques, temos: a terceira – e tão esperada – temporada de ‘Stranger Things‘; a sétima e última temporada de ‘Orange Is The New Black‘; novos episódios da série fenômeno ‘Queer Eye‘ e também de ‘La Casa de Papel‘. Ou seja, opção é o que não falta!

Tá afim de saber o que vem por aí neste mês? Confira a lista completa de estreias:

SÉRIES

DIA 4/7

Stranger Things (3ª temporada)

Sinopse: É 1985 em Hawkins e a cidade agora cedia um novo shopping center que atrai toda a população do local. Em paralelo a isso, novos inimigos também aparecem para atormentar a vida de Eleven (Millie Bobby Brown) e a trupe de crianças.

Kakegurui (2ª temporada)

Sinopse: Novas aventurar continuam pairando a Academia Hyakkaou, onde Yumeko permanece no controle.

DIA 19/7

Queer Eye (4ª temporada)

Sinopse: Prepare os lencinhos, pois histórias emocionantes e inéditas estão prestes a ser contadas na nova temporada da série cheia de makeovers e muito estilo.

La Casa de Papel (Parte 3)

Sinopse: Após o desfecho da parte 2, todos os ladrões vão tirar férias, até que o professor recebe um telefonema dizendo que um de seus discípulos foi capturado. Começa então o agrupamento de todos os envolvidos no roubo ao FNMT para arquitetar um novo plano de resgate.

Comedians in Cars Getting Coffee – Recém-Passado: 2019

–

Sinopse: Jerry Seinfeld retorna com seu talk-show que recruta as mentes brilhantes por trás da comédia atual.

DIA 25/7

Supermães (2ª temporada)

–

Sinopse: Kate, Frankie e Anne se envolvem em novas situações do cotidiano enquanto assistem ao crescimento de seus filhos.

Outra Vida

–

Sinopse: A série de ficção científica acompanha o astronauta Niko Breckenridge e sua tripulação em uma missão em busca de respostas sobre um artefato alienígena encontrado por eles.

DIA 26/7

Orange Is The New Black (7ª temporada)

Sinopse: No desfecho de uma das séries mais famosas da plataforma de streaming, Piper tenta se acostumar com a vida fora da prisão enquanto as demais detentas enfrentam outras complicações.

Sugar Rush (2ª temporada)

–

Sinopse: O reality show reúne doceiros que precisam realizar uma única tarefa: fazer os melhores doces no menor tempo possível.

DIA 30/7

RuPaul’s Drag Race (10ª temporada)

Sinopse: Fenômeno dos Estados Unidos e da internet em todo o mundo, a drag queen RuPaul traz em seu show (pela décima vez!) novas competidoras que disputam o título de “America’s Next Drag Superstar”.

DIA 31/7

Turma do Peito (2ª temporada)

–

Sinopse: Pais de primeira viagem descobrem os apuros e as transformações em suas vidas depois do nascimento de seu primeiro filho.

FILMES

DIA 1/7

Deslize

–

Sinopse: Dois colegas universitários desenvolvem um aplicativo de encontros que acaba gerando transtornos entre os alunos. Filme com Noah Centineo no elenco.

Elizabeth: A Era de Ouro

–

Sinopse: Acompanhe as desventuras da Rainha Elizabeth, que planeja defesas contra invasões enquanto sonha com o amor de Sir Walter Raleigh.

Capitão Fantástico

Sinopse: Um pai cria seus filhos longe do sistema comum da sociedade e se vê em contradição quando um acontecimento infeliz o faz voltar para a cidade para resolver pendências. Filme estrelado por Viggo Mortensen e indicado ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA de Melhor Ator.

DIA 8/7

Mal Nosso

–

Sinopse: Ambientado em São Paulo, o filme fala de um ex-exorcista que se encontra de mãos atadas quando descobre que sua filha está possuída por um demônio.

DIA 12/7

À Queima-Roupa

Sinopse: Para salvar sua esposa grávida, um enfermeiro se une a um suspeito de assassinato contra uma leva de criminosos enfurecidos. Longa estrelado por Anthony Mackie e Marcia Gay Harden, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2001.

Sequestrando Stella

–

Sinopse: Stella é raptada e tem de arcar com os pedidos dos envolvidos no sequestro enquanto espera pelo dinheiro do resgate.

4L

–

Sinopse: Dois amigos viajam da Espanha à região do deserto do Saara para reencontrar um terceiro colega, com quem haviam feito a mesma viagem 30 anos antes.

DIA 14/7

Terra Violenta

Sinopse: Um forasteiro é mal recebido pela população de uma pequena cidade e então parte para a vingança hostil.

DIA 18/7

Obsessão Secreta

–

Sinopse: Uma jovem acorda com amnésia parcial e tenta recordar dos últimos eventos que presenciou. Mas ela também precisará descobrir em quem confiar.

DIA 20/7

No Fim do Túnel

Sinopse: Sem muita escolha, o cadeirante Joaquín aluga um dos quartos de sua casa para sua filha Betty e a stripper Berta. Com o tempo, ele descobre que os reais interesses de Berta são bem obscuros.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 1/7

O Contador de Auschwitz

–

Katherine Ryan: Glitter Room

–

DIA 16/7

O Monstro do Monstro de Frankenstein

David Harbour, de ‘Stranger Things’, protagoniza novo documentário ficcional da Netflix. David Harbour, de ‘Stranger Things’, protagoniza novo documentário ficcional da Netflix.

DIA 24/7

Privacidade Hackeada

–

DIA 30/7

Whitney Cummings: Can I Touch It?

–

DIA 31/7

NOVA: Fuga do Holocausto

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 10/7

Reunião de Família

–

DIA 12/7

Os 3 Lá Embaixo: Contos da Arcadia (Parte 2)

–

DIA 17/7

Pinky Malinky (Parte 3)

–

DIA 19/7

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca (3ª temporada)

–

DIA 28/7

Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

ANIME

DIA 1/7

Samurai 7

–

DIA 19/7

Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco

DIA 31/7

Kengan Ashura