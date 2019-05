Lançamentos da Netflix: 35 filmes e séries chegam ao catálogo em junho

Chegamos ao meio de 2019! Passou rápido, né? Junho é o mês em que teremos muita coisa para comemorar. Já começamos a pensar nos preparativos para a festa junina, na programação do Dia dos Namorados com o mozão e no planejamento do feriado de Corpus Christi (eba!). E nesse mês cheio de eventos, a Netflix vai atualizar seu catálogo com conteúdos incríveis e que você não pode perder.

Aqui você encontra uma lista com 35 produções para todos os gostos. Entre os destaques, temos: a terceira temporada de ‘3%‘; o retorno de ‘Black Mirror‘, com participação de Miley Cyrus; a temporada final de ‘Jessica Jones‘; o longa ‘Cinderela Pop‘, protagonizado por Maisa Silva, e a animação ‘Angry Birds‘, muito querida pela criançada. Também teremos o retorno de todas as temporadas de ‘Glee’ ao catálogo.

Ficou a fim de ver todas as estreias? Confira a lista completa:

SÉRIES

DIA 5/6

Black Mirror (5ª temporada)

Sinopse: A série distópica criada por Charlie Brooker retorna com três novas histórias – Striking Vipers, Rachel, Jack and Ashley Too e Smithereens – cujo assunto gira em torno da relação entre seres humanos e tecnologia de última geração.

DIA 7/6

3% (3ª temporada)

Sinopse: Michele (Bianca Comparato) fundou com Fernando (Michel Gomes) um local onde todos são bem-vindos, a Concha. Entretanto, após uma grande tempestade de areia, o grupo sofre perdas drásticas e sua líder não vê outra opção a não ser realizar um novo processo para decidir quem deve ir embora e quem permanece no lugar.

Designated Survivor (3ª temporada)

Sinopse: Kirkman (Kiefer Sutherland) se envolve cada vez mais nos bastidores e perigos da política, agora que lançou sua candidatura para presidência e o país recebeu uma nova ameaça terrorista.

Crônicas de San Francisco

Sinopse: Mary Ann (Laura Linney) retorna a San Francisco e reencontra a filha adotiva (Ellen Page) e o ex-marido Brian (Paul Gross) 20 anos depois de deixá-los para investir em sua carreira profissional. Minissérie inspirada na obra de Armistead Maupin.

DIA 9/6

Billions (4ª temporada)

Sinopse: Chuck e Axe não brigam mais e agora eles trocam favores pela mútua obsessão por poder, vingança e dinheiro.

DIA 14/6

Jessica Jones

Sinopse: Na última temporada, Jessica Jones (Krysten Ritter) perseguirá um serial killer, Trish testará seus novos poderes e Malcolm enfrenta um dilema moral.

Não Durma no Ponto

–

Sinopse: Neste game show, os competidores enfrentam desafios físicos enquanto são privados do sono, tudo pela conquista do grande prêmio de 1 milhão de dólares.

DIA 21/6

Dark (2ª temporada)

Sinopse: Os mistérios da cidade de Winden continuam sem solução e o moradores persistem em achar respostas.

Professor Iglesias

–

Sinopse: O comediante Gabriel Iglesias surge nesta série sobre um professor bem-intencionado que ajuda alunos atrapalhados a descobrirem seus potenciais.

DIA 28/6

O Escolhido

Sinopse: Três médicos vão ao Pantanal para vacinar os moradores de um vilarejo e acabam sendo surpreendidos por mistérios acerca da comunidade isolada. Série adaptada da produção mexicana ‘Niño Santo‘, com Paloma Bernardi no elenco.

Vis a Vis (2ª temporada)

Sinopse: Macarena e as outras detentas enfrentarão maiores dificuldades após a chegada de um novo chefe de segurança do presídio.

DIA 30/6

Glee (todas as temporadas!)

Sinopse: Venha rir, se emocionar e cantar muito com os alunos do Clube Glee, o coral da escola McKinley.

AINDA SEM DATA DEFINIDA

Gatunas

–

Sinopse: Três adolescentes de realidades diferentes descobrem a afinidade a partir de um hábito em comum: o furto.

FILMES

DIA 5/6

A Química do Amor

Sinopse: Uma neurocientista estuda casais para tentar diferenciar os cérebros masculino e feminino, mas ela começa a entrar em contradição quando se apaixona repentinamente.

DIA 7/6

Elisa y Marcela

Sinopse: Elisa Sánchez adota uma identidade masculina para conseguir se casar com a namorada, Marcela Gracia, na Espanha de 1901. Longa indicado no Festival de Berlim 2019 e baseado em fatos reais.

DIA 10/6

Sinopse: Rachel testemunha uma cena suspeita através da janela do trem e acaba se tornando peça-chave de uma investigação criminal. Com Emily Blunt e baseado na obra de Paula Hawkins.

DIA 14/6

Cinderela Pop

Sinopse: Cintia Dorella (Maisa Silva) é uma adolescente que não está mais esperançosa com o amor após presenciar uma traição no casamento dos pais. Mas logo isso muda quando ela conhece Freddy, um cantor famoso .

Mistério no Mediterrâneo

Sinopse: Um policial e sua esposa viajam à Europa e vão para uma reunião de família no iate de um bilionário. Só que o anfitrião é assassinado e os dois se tornam os principais suspeitos do crime. Comédia com Jennifer Aniston e Adam Sandler.

DIA 19/6

Hip-Hop Beats

Sinopse: Em Chicago, um ex-empresário e um prodígio do hip-hop com agorafobia – medo locais muito cheios e de situações que possam causar constrangimento – enfrentam juntos os fantasmas do passado.

DIA 28/6

A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell

Sinopse: Major Kusanagi é ressucitado como um ciborgue e agora lidera uma caça a criminosos cibernéticos. Produção inspirada no mangá ‘Ghost in the Shell‘, com Scarlett Johansson no elenco.

Shaft

Sinopse: O detetive Shaft precisa ajudar seu filho no FBI e descobrir a verdade sobre a morte de seu melhor amigo. Filme com Samuel L. Jackson.

DIA 30/6

O Homem nas Trevas

Sinopse: Um grupo de amigos invade a casa de um homem cego, mas eles se deparam com uma surpresa desastrosa durante a execução do plano de roubo.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 1/6

A Casa É dos Cachorros

DIA 7/6

The Chef Show

–

DIA 12/6

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

–

Jo Koy: Comin’ in Hot

–

DIA 19/6

Democracia em Vertigem

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 1/6

Angry Birds: O Filme

Pokémon Sol e Lua (Ultra-aventuras) (2ª temporada)

–

DIA 3/6

Resgate em Malibu – A Série

–

DIA 7/6

Pachamama

–

DIA 21/6

Go! Viva do seu jeito (2ª temporada)

–

ANIME

DIA 13/6

Kakegurui XX

–

DIA 14/6

Aggretsuko (2ª temporada)

–

DIA 24/6

Forest of Piano (2ª temporada)

–

DIA 28/6

7SEEDS