Lançamentos da Netflix: 38 filmes e séries chegam ao catálogo em novembro

O fim do ano está chegando (!!!) e já estamos ansiosíssimos para as comemorações natalinas. Afinal, é uma das melhores épocas do ano, né? Nesse cenário, a Netflix já está se preparando para o encerramento de 2019, com novas temporadas de séries famosas e produções inéditas – algumas delas já são temáticas de Natal!

Neste próximo mês, um total de 38 séries e filmes vai chegar no catálogo do streaming. Entre os destaques, temos: a terceira temporada de ‘The Crown‘; o especial de ‘Queer Eye‘ no Japão; a terceira temporada de ‘Atypical‘ e os novos filmes ‘Klaus‘ (com dublagem de Rodrigo Santoro) e ‘Deixe a Neve Cair‘ (com Kiernan Shipka, a Sabrina).

Vem ver todas as estreias da Netflix em novembro:

SÉRIES

DIA 1/11

Atypical (3ª temporada)

Sinopse: Sam (Keir Gilchrist) começa a faculdade e novos desafios o guardam nesse universo cheio de coisas interessantes. Enquanto isso, a mãe do jovem tenta novamente pedir perdão ao marido.

Queer Eye: Luz, Câmera, Japão!

Sinopse: Os cinco fabulosos aterrizam no Japão para contar histórias incríveis em um especial que, com certeza, vai arrancar muitas lágrimas do público.

American Son

Sinopse: Baseada na peça da Broadway, a série retrata a busca incansável de dois pais por Jamal, seu filho desaparecido. Ao mesmo tempo, eles vão enfrentar dilemas e preconceitos dos policias durante a investigação – ela é negra e ele, branco.

Nós Somos a Onda

Sinopse: Um grupo de jovens decide lutar por justiça com as próprias mãos, mas tudo sai do controle quando um novo colega fica com a liderança deles.

DIA 5/11

The End of the F***ing World (2ª temporada)

–

Sinopse: Dois anos após os jovens delinquentes matarem um homem na Inglaterra, uma mulher obcecada pelo falecido sai da prisão e busca por vingança.

DIA 6/11

Greenleaf (4ª temporada)

Sinopse: Antigos segredos ameaçam a paz na Família Greenleaf, que precisa se manter unida diante da mudança no comando da igreja.

DIA 8/11

Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores

–

Sinopse: Essa série documental retrata o ataque a Pearl Harbor, o Dia D e outros momentos marcantes da história mundial a partir de versões coloridas das imagens da época.

DIA 15/11

Avlu (2ª temporada)

–

Sinopse: Após ser presa, Deniz (Demet Evgar) terá que fazer as suas próprias escolhas – sendo elas certas ou não – para evitar que as duas gangues do presídio feminino entrem em colapso.

Brinquedos que Marcam Época (3ª temporada)

–

Sinopse: Criadores de brinquedos icônicos detalham a ascensão (ou a queda) de seus produtos bilionários.

DIA 17/11

The Crown (3ª temporada)

Sinopse: Após os acontecimentos anteriores, a rainha Elizabeth II (vivida pela ganhadora do Oscar Olivia Colman) se vê em um Reino Unido caótico e em uma transformação constante. Além disso, a Família Real terá que conciliar as exigências da monarquia com suas necessidades pessoais.

DIA 22/11

Ninguém Tá Olhando

–

Sinopse: Um anjo da guarda novato se rebela contra as regras do trabalho, decide agir por conta própria e faz descobertas chocantes sobre o mundo. Com Kéfera Buchmann e Júlia Rabello no elenco.

Alto Mar (2ª temporada)

–

Sinopse: Mortes misteriosas em um luxuoso transatlântico que viaja da Espanha ao Rio de Janeiro revelarão segredos de duas irmãs.

Mandou Bem – Natal e Ano Novo (2ª temporada)

–

Sinopse: Receitas mirabolantes e pedidos absurdos em mais uma temporada desse especial de Natal de ‘Mandou Bem‘. E é claro, com a ilustre presença de famosos, como Maya Rudolph.

FILMES

DIA 1/11

Comer, Rezar, Amar

Sinopse: Após divorciar-se, Liz (Julia Roberts) faz três viagens pelo mundo – Itália, Índia e Bali – em busca do autoconhecimento. Nesses lugares, ela vivencia momentos marcantes que vão mudar sua vida. O filme é baseado na obra autobiográfica, escrita por Elizabeth Gilbert, e ainda traz Viola Davis e James Franco no elenco.

O Rei

Sinopse: Após a morte de seu pai tirano, Hal (Timothée Chalamet) assume o trono. Mas junto ao poder, vêm as pressões políticas somadas às suas próprias questões emocionais – o que torna o reinado muito mais difícil. Elenco ainda reúne Joel Edgerton e Robert Pattinson.

Drive

Sinopse: Um famoso ladrão se alia a uma pilota de carros em um grande assalto. O plano envolve um jogo de mentiras e autoridades com segredos inconfessáveis.

Resgate do Coração

Sinopse: Abandonada pelo marido, uma nova-iorquina encontra um novo sentido na vida ao se aventurar em um safári pela África. Com Kristin Davis e Rob Lowe no elenco.

DIA 8/11

Deixe a Neve Cair

Sinopse: Após a chegada de uma rara nevasca, um grupo de amigos passa por momentos emocionantes que vão mudar o futuro de suas vidas. Com Kiernan Shipka, Isabela Moner e Jacob Batalon.

DIA 11/11

Velozes e Furiosos 8

Sinopse: Um dos companheiros do grupo é forçado a se voltar contra todos e acaba pondo em risco tudo o que os furiosos conquistaram juntos.

DIA 15/11

Klaus

Sinopse: Um carteiro simpático vai trabalhar em uma ilha gelada do norte e descobre o esconderijo do Papai Noel. Dirigido pelo mesmo criador de ‘Meu Malvado Favorito‘ e dublado por Rodrigo Santoro e Daniel Boaventura.

Pássaro do Oriente

Sinopse: Nos anos 80, em Tóquio, uma jovem conhece um fotógrafo misterioso e se envolve em um triângulo amoroso com sua amiga. Após o sumiço dela, a estrangeira passa a ser a principal suspeita do ocorrido. Com Alicia Vikander no elenco.

Nada a Perder 2

Sinopse: O filme sequência continua a retratar a trajetória de Edir Macedo, atual proprietário da TV Record e fundador da Igreja Universal do Reino Deus.

DIA 21/11

Um Passado de Presente

–

Sinopse: Uma professora de ciências perdeu a esperança no amor. Mas isso muda quando ela encontra um cavaleiro medieval que, subitamente, foi parar nos dias atuais. Vanessa Hudgens faz a protagonista.

DIA 27/11

O Irlandês

Sinopse: Dirigido por Martin Scorsese, o filme retrata o crime organizado norte-americano no pós-guerra, sob a narração de um matador de aluguel. Robert De Niro e Al Pacino estão no elenco.

DIA 28/11

O Natal Está no Ar

–

Sinopse: Após perder o emprego de DJ, um pai solteiro e os quatro filhos são forçados a cortar despesas e repensar o que é felicidade.

DIA 29/11

Arctic Dogs

Sinopse: Uma raposa-do-ártico e seus amigos precisam impedir que o maligno Otto Von Morsa derreta o gelo polar e domine o planeta. A dublagem fica por conta de Jeremy Renner, Heidi Klum e James Franco.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 1/11

Paradise em Chamas

–

DIA 5/11

Seth Meyers: Lobby Baby

–

DIA 13/11

Maratona no México

–

DIA 19/11

Sem Medo da Vergonha

–

DIA 20/11

Bikram: Yogi, Guru, Predador

–

DIA 27/11

Desserviço ao Consumidor

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 1/11

Oi Ninja

–

DIA 5/11

She-Ra e As Princesas do Poder (4ª temporada)

–

DIA 22/11

O Príncipe Dragão (3ª temporada)

–

Dino-Girl

–

DIA 26/11

Vera – Sonhos de inverno

–

Super Monstros Salvam o Natal

–