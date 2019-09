Lançamentos da Netflix: 38 filmes e séries chegam ao catálogo em outubro

Chegamos a outubro e a Netflix preparou uma lista magnífica de novas estreias que, com certeza, serão a sua próxima maratona. Tem muitas novidades exclusivas da plataforma, além do retorno de títulos populares entre o público.

No total, são 38 filmes e séries que vão desembarcar no streaming neste próximo mês. Dentre os destaques principais, temos: a terceira temporada de ‘Riverdale‘; a estreia da nova série brasileira ‘Irmandade‘, com Seu Jorge; a quinta temporada de ‘Vikings‘ e os novos filmes ‘El Camino: A Breaking Bad Film‘ (spin-off da série dramática) e ‘A Lavanderia‘ (comédia que traz Meryl Streep e grande elenco).

*Esta reportagem reúne produtos escolhidos a dedo por nosso time de editores e repórteres, e incluímos os links para compra, para facilitar sua vida. Se você comprar na Amazon algo que foi linkado no nosso site, podemos receber uma comissão.

Confira todas as estreias da Netflix em outubro:

SÉRIES

DIA 4/10

Big Mouth (3ª temporada)

Sinopse: Os adolescentes atrapalhados continuam a experimentar a transição da puberdade enquanto recebem uma grande visita: os garotos do ‘Queer Eye‘.

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas (5ª temporada)

Sinopse: O quinto ano da série irá abordar a ameaça que Tommy (Cillian Murphy) recebe por rivais fascistas enquanto tenta se recuperar dos prejuízos causados pela crise de 1929.

Criando Dion

Sinopse: Com produção de Michael B. Jordan, Dion (Ja’Siah Young) é uma criança inocente que possui superpoderes e sua mãe, Nicole (Alisha Wainwright), tem de protegê-lo a qualquer custo.

DIA 9/10

Riverdale (3ª temporada)

Sinopse: Parte dos segredos dos habitantes de Riverdale já vieram à tona, agora eles precisam lidar com as consequências de seus atos.

DIA 18/10

Cara x Cara

Sinopse: George (Paul Rudd) se sente infeliz com sua vida e decide fazer um tratamento para se tornar uma pessoa melhor. Mas ele não esperava que, ao fazê-lo, seria substituído por um clone idêntico a ele.

DIA 23/10

Suits (9ª temporada)

Sinopse: A nova supervisão causa inquietação na equipe do escritório e agora cada sócio terá que lidar com isso.

DIA 24/10

Daybreak

Sinopse: Em busca da namorada que sumiu depois de um desastre nuclear, um adolescente e todo o seu colégio terá que lidar com gangues violentas e hordas de zumbis em um mundo totalmente caótico.

DIA 25/10

Irmandade

Sinopse: Com Seu Jorge como protagonista, a série retrata os passos de uma advogada que é forçada a virar informante e coagir contra seu irmão, que é líder de uma facção criminosa na cadeia.

Arrow (7ª temporada)

Sinopse: Após a grande revelação, um velho inimigo reaparece acompanhado com um trio de assassinos que pretende deixar o trabalho do nosso herói mais complicado.

O Método Kominsky (2ª temporada)

–

Sinopse: O professor de teatro Sandy Kominsky (Michael Douglas) e seu amigo Norman Newlander (Alan Arkin) voltam com novas alegrias e tristezas sobre envelhecer sem deixar o bom humor de lado.

DIA 31/10

Vikings (5ª temporada, Vol. 2)

Sinopse: Os filhos de Ragnar planejam uma grande vingança àqueles que se envolveram na morte de seu pai. Enquanto isso, a batalha pelo poder viking continua.

FILMES

DIA 1/10

Gravidade

Sinopse: Filme ganhador de sete Oscars, com Sandra Bullock, ‘Gravidade‘ retrata a luta pela sobrevivência de um astronauta e uma engenheira biomédica após um acidente espacial.

Invocação do Mal

Sinopse: Dois investigadores paranormais são acionados para investigar a aparição de um fenômeno que está assombrando a casa de uma família. Baseado em fatos reais (!).

DIA 4/10

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Sinopse: Numa viagem para Nova York, em 1926, o magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) descobre uma seita que ameaça toda a comunidade bruxa.

Campo do Medo

Sinopse: Baseado no conto de Stephen King e Joe Hill, dois irmãos escutam o pedido de socorro de um menino dentro de um vasto campo e resolvem ajudá-lo. Mas assim que entram, percebem que há algo de muito errado naquele local.

DIA 11/10

El Camino: A Breaking Bad Film

Sinopse: Dirigido e escrito pelo mesmo criador da série, Vince Gilligan, o novo filme spin-off de ‘Breaking Bad‘ apresenta Jesse Pinkman (Aaron Paul) em fuga logo após os acontecimentos finais da produção.

Floresta de Sangue

–

Sinopse: Um líder carismático detém facilmente a atenção de seus seguidores e leva eles a um caminho cheio de violência e assassinatos. Baseados em um caso verídico.

Fratura

Sinopse: Ray Monroe (Sam Worthington) e sua esposa Joanne (Lily Rabe) levam sua filha a um pronto-socorro após um acidente. Depois de chamarem a mãe para fazer exames com a filha, ambas desaparecem e Ray precisará correr contra o tempo para encontrá-las a salvo.

DIA 18/10

A Lavanderia

Sinopse: Inspirado no livro “Secrecy World“, o filme conta a história real de um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, que ficou conhecido como The Panama Papers. Em ‘A Lavanderia‘, uma viúva investiga fraudes em seguros e descobre um esquema global movido por dois advogados. O elenco principal reúne ninguém menos do que os premiadíssimos Antonio Banderas, Meryl Streep e Gary Oldman. A direção é do oscarizado Steven Soderbergh, diretor de “Traffic” e “Onze Homens e Um Segredo”.

Eli

–

Sinopse: Eli (Charlie Shotwell) é um garoto de 11 anos que possui uma condição médica rara. Ao entrar em tratamento numa clínica, ele descobre que o local é assombrado – e sem saída.

DIA 25/10

Meu Nome é Dolemite

Sinopse: Com Eddie Murphy, o longa retrata a vida de Rudy Ray Moore, grande ícone da comédia e pioneiro do rap nos anos 70. Foi também uma das figuras marcantes durante o movimento negro no cinema norte-americano.

Cascavel

–

Sinopse: Ao fazer um pacto com o diabo por engano, uma mãe precisa matar um desconhecido até o fim do dia para conseguir salvar sua filha.

Ainda sem data de estreia

Contato Visceral

–

Sinopse: Após encontrar um celular perdido durante uma briga, o barman Will (Armie Hammer) começa a receber mensagens estranhas que o levarão à loucura. Dakota Johnson e Zazie Beetz também estão no elenco.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 1/10

Nikki Glaser: Bangin’

–

DIA 2/10

Realidade Não Documentada

–

DIA 4/10

Rotten (2ª temporada)

–

DIA 22/10

Jenny Slate: Stage Fright

–

DIA 23/10

Café, Almoço e Jantar

–

DIA 28/10

Ela Luta Sumô

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 1/10

Carmen Sandiego (2ª temporada)

–

DIA 4/10

Super Monstros em Ação (3ª temporada)

–

DIA 5/10

As Lendas: Mestre dos Mitos

–

DIA 18/10

O Pequeno Poderoso Bheem: O Festival das Luzes

–

Spirit – Cavalgando Livre: Pequenas Grandes Aventuras (Coleção 2)

–

DIA 25/10

Greenhouse Academy (3ª temporada)

–

ANIME

DIA 3/10

Seis Punhos

–

DIA 10/10

Ultramarine Magmell

DIA 31/10

Kengan Ashura (Parte II)

–