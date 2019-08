Lançamentos da Netflix: 38 filmes e séries chegam ao catálogo em setembro

Setembro tá aí, e com ele novas produções na Netflix prontinhas para você maratonar. Tem novidades, retorno de grandes sucessos e aquele bom e velhão “pastelão” que adoramos ver nas horas vagas.

No total, 38 filmes e séries vão entrar no catálogo da plataforma de streaming. Dentre os principais destaques, temos: a segunda temporada de ‘Elite‘; a quarta temporada de ‘Vis a Vis‘; a quarta – e também última – temporada de ‘The Good Place‘ e três grandes filmes da Disney!

SÉRIES

DIA 1/9

Grey’s Anatomy (15ª temporada)

Sinopse: Em mais uma temporada desse sucesso de Shonda Rhimes, Meredith (Ellen Pompeo) está pronta para o amor. Em contrapartida, revelações e novos colegas serão peças indispensáveis para a jornada dos médicos de Grey Sloan.

How to Get Away With Murder (5ª temporada)

Sinopse: Um ano novo universitário começa e novos problemas surgem – incluindo um segredo do passado guardado a sete chaves.

DIA 6/8

Elite (2ª temporada)

Sinopse: Depois do caso de Marina (María Pedraza), os alunos retornam às atividades normais da escola, mas será muito custoso manter seus segredos por muito tempo.

O Espião

Sinopse: Conheça a história real de Eli Cohen, espião israelense que se infiltrou no governo da Síria nos anos 60.

DIA 12/9

The I-Land

Sinopse: Dez pessoas acordam em uma ilha deserta sem saber como foram parar lá e, para infelicidade deles, descobriram grandes problemas naquele território.

DIA 13/9

The Ranch (Parte 7)

Sinopse: Colt (Ashton Kutcher) ainda não se entendeu com Abby (Elisha Cuthbert) enquanto Beau (Sam Elliott) e Joanne (Kathy Baker) tentam lidar com o envelhecimento.

Inacreditável

Sinopse: Uma adolescente retira uma acusação de estupro, o que incita duas detetives a descobrirem o que realmente aconteceu. Baseado em fatos reais.

DIA 20/9

(Des)encanto

Sinopse: Após os acontecimentos da primeira parte, a princesa Bean vai embarcar numa jornada perigosa para salvar seu amigo e o reino do pai.

Criminal – Reino Unido

Sinopse: Veja nesta série policial o jogo de gato e rato entre agentes da lei e suspeitos dentro da sala de interrogatório.

DIA 27/9

Vis a Vis (4ª temporada)

Sinopse: Um novo diretor e um carcereiro chegam a Cruz del Norte enquanto Zulema (Najwa Nimri) reencontra um familiar e Sole (María Isabel Díaz Lago) recebe notícias transformadoras.

The Good Place (4ª temporada)

Sinopse: Neste desfecho da série, os personagens trilharão seu caminho até o tão cobiçado “bom lugar”. Ou será que não?

The Politician

Sinopse: Payton (Ben Platt) sempre quis ser presidente e a escola é a primeira oportunidade para desenvolver o cargo de chefia, só que o Ensino Médio é mais bruto do que ele imagina. Obra de Ryan Murphy, com Gwyneth Paltrow e Lucy Boynton.

Filmes

Dia 1/9

Capitão América 2 – O Soldado Invernal

Sinopse: Steve Rogers (Chris Evans) terá um novo inimigo para se preocupar além da iniciativa Vingadores.

Dirty Dancing: Ritmo Quente

Sinopse: Confira a grande história de amor entre “Baby” Houseman (Jennifer Grey) e um instrutor de dança, que se conheceram em um resort durante o verão.

Diário de Uma Paixão

Sinopse: Na década de 40, um casal apaixonado enfrenta dificuldades que envolvem suas classes sociais e a separação durante a guerra.

Climax

Sinopse: Um ensaio de um grupo de bailarinos vai de mal a pior quando a sangria servida no local é batizada com LSD.

Caça aos Gângsteres

Sinopse: Um chefe da máfia quer permanecer em Los Angeles, mas um grupo de policias farão de tudo para capturá-lo.

DIA 9/9

Cinquenta Tons Mais Escuros

Sinopse: Anastasia (Dakota Johnson) entra na carreira editorial enquanto Christian (Jamie Dornan) renegocia os termos da relação com ela. Mas influências externas pode ameaçar o casamento dos dois.

DIA 13/9

Crush à Altura

Sinopse: A adolescente Jodi, de 1,90 m de altura, nunca namorou. Pelo menos não até a chegada de um novo aluno de intercâmbio na escola – que é tão alto quanto ela.

DIA 15/9

Inferno

Sinopse: Um professor está sendo perseguido por uma assassina profissional e ele sofre com amnésia. Mesmo assim, ele precisa resolver um enigma para deter uma praga que pode aniquilar a humanidade.

DIA 17/9

Sully: O Herói do Rio Hudson

Sinopse: Um avião faz um pouso forçado em Nova York com sucesso. O piloto, tido como herói, agora teme a fama e as desconfianças que rondam sua mente.

DIA 20/9

Between Two Ferns: O Filme

Sinopse: Zach Galifianakis vai em busca de famosos para entrevista em seu talk show “Between Two Ferns”.

DIA 23/9

Fragmentado

Sinopse: Quando duas garotas são sequestradas por um homem de múltiplas personalidades, ninguém sabe o que estará por vir. Com James McAvoy no elenco.

DIA 27/9

Sombra Lunar

Sinopse: Um policial lidera a caçada a um serial killer que ataca em sintonia com as fases da lua.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 10/9

Evelyn

DIA 13/9

Alô, Privilégio? É a Chelsea

The Chef Show (Volume 2)

DIA 15/9

Los Tigres del Norte: Histórias Do Cárcere

DIA 20/9

O Código Bill Gates

DIA 25/9

Abstract: The Art of Design (2ª temporada)

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 1/9

Procurando Nemo

Procurando Dory

Carros

DIA 6/9

As Aventuras de Arquibaldo

DIA 17/9

4 Contra o Apocalipse

DIA 23/9

#TeamKaylie

ANIME

DIA 1/9

Heróis Modestos: Cinema de Curtas da Ponoc

DIA 13/9

Black Lagoon (1ª e 2ª temporadas)

