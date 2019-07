Lashana Lynch é escalada para ser a nova agente ‘007’ em ‘Bond 25’

Prepare-se, pois novidades quentíssimas estão chegando sobre o 25º filme da série James Bond. Segundo o jornal “Daily Mail”, a atriz Lashana Lynch foi escolhida para interpretar uma agente que substituirá o conhecido 007 (Daniel Craig), pois ele está aposentado em “Bond 25”. Portanto, ela terá o mesmo número que ele, mas não será uma versão feminina dele.

De acordo com o veículo, a história começa com James aproveitando a aposentadoria na Jamaica quando, de repente, ele é chamado pelo chefe do Serviço Secreto de Inteligência, M (Ralph Fiennes), para agir frente a uma crise global. Só que “há uma cena fundamental no começo do filme onde ‘M’ diz: ‘venha, 007’ e, então, Lashana entra em cena”, descreve o jornal britânico. O momento é definido como de “derrubar as pipocas”.

Sobre um possível romance entre os dois agentes, o veículo também foi categórico: ela está pronta para dar um belo fora no personagem de Daniel, pelo menos por enquanto. “James Bond, é claro, ficará atraído pela nova agente 007 e tentará usar suas usuais técnicas de sedução, mas ficará perplexo quando elas não funcionarem e a jovem mulher negra simplesmente revirar os olhos mostrando não ter o menor interesse”.

Lashana ficou conhecida por dar vida a Maria Rambeau, melhor amiga da Carol Danvers (Brie Larson) em “Capitã Marvel”.

On set with #Bond25: Jamaica.

Check out director Cary Fukunaga, Daniel Craig (James Bond #007), @jfreewright (Felix Leiter) and @LashanaLynch (Nomi) in this behind the scenes look at our recent Caribbean filming. Watch the full video at https://t.co/1JH3zpzGuv pic.twitter.com/cIo5iMzVoN — James Bond (@007) June 25, 2019

Como é mostrado no tuíte anterior, o filme está sendo divulgado com o nome “Bond 25”, mas o título oficial do longa ainda não foi trazido a público. A estreia está prevista para 2020 e será a última participação de Daniel Crag na saga.